Sauver une chienne errant dangereusement aux abords d'une autoroute devient l'obsession d'un habitant

Tony Lynch sait ce que c’est que de vivre l’angoisse de la perte de son animal de compagnie. Un an plus tôt, son chien Moon Doggy avait fugué et ce Husky Sibérien était resté introuvable pendant 2 semaines. Alors, quand cet habitant de Burnt Ranch (Etats-Unis) a entendu les aboiements plaintifs d’une chienne en détresse, il s’est donné pour mission de la retrouver coûte que coûte pour la ramener à sa famille.

C’est la veille de Noël 2023, vers 3 heures du matin, qu’il avait été alerté par les cris de Violet, Chienne de montagne des Pyrénées de 8 ans. Elle s’était échappée de la maison de ses maîtres pour se retrouver à errer aux abords d’une autoroute, à proximité du domicile de Tony Lynch, rapporte Times-Standard.

Ce dernier voulait la sauver avant la nuit du 31 décembre. Il redoutait les feux d’artifice du réveillon qui auraient aggravé la situation de Violet et réduit à néant ses chances de la secourir.

Tony Lynch est parvenu à la filmer alors qu’elle se faufilait entre les arbres bordant l’autoroute. Il a partagé la vidéo sur un groupe Facebook local en espérant que ses propriétaires la reconnaissent et viennent la chercher.



Tony Lynch

Les jours suivants, il entendait des klaxons, ce qui lui glaçait le sang. Cela signifiait, en effet, que la femelle Patou s’aventurait sur la route et risquait d’être renversée à tout moment. De plus en plus inquiet pour elle, il a redoublé d’efforts en la voyant échapper au pire de justesse à plusieurs reprises.

La chienne s’éloignait chaque fois que Tony Lynch et les autres volontaires venus à la rescousse tentaient de s’approcher d’elle. Ils ont tout essayé : cages-pièges, filets, recours à d’autres chiens… Sans succès.

La délivrance… Quelques heures avant les feux d’artifice

Tony Lynch a utilisé son drone pour continuer de la surveiller lorsqu’elle allait dans des endroits auxquels il ne pouvait accéder. Il s’en est aussi servi pour l’éloigner de l’autoroute. Parallèlement à ses efforts sur le terrain, il donnait régulièrement des nouvelles de Violet sur Facebook.

Finalement, l’information est parvenue à la famille de la chienne. Sa propriétaire est arrivée sur les lieux le 31 décembre, vers 15 heures. Elle a appelé Violet et celle-ci est venue vers elle en remuant la queue. La maîtresse était soulagée et émue. La chienne était ravie de la retrouver. Tony Lynch, lui, était heureux d’avoir atteint son objectif et de la voir enfin en sécurité et de retour parmi les siens.



Tony Lynch

La famille de Violet habite Hyampom, à près de 50 kilomètres du lieu où elle a été retrouvée. Elle ignore comment elle a pu se retrouver aussi loin de la maison. Avant de retourner chez elle, la chienne a pris le temps de poser aux côtés de Tony Lynch pour une belle photo souvenir.

A lire aussi : Réveillée à 3 heures du matin par sa chienne, une femme est surprise d’en découvrir la raison (vidéo)



Tony Lynch