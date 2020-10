Sauvée par une famille quand tout semblait perdu, cette chienne Pitbull devient un remède pour leur enfant atteint d'autisme ! (Vidéo)

Sauvée par une famille qui avait suivi et financé ses traitements alors que ses chances de survie étaient très faibles, une chienne leur a rendu la pareille en aidant leur fils à sortir de son isolement.

Alors qu’elle n’avait que 4 mois, Xena, une chienne Pitbull, avait été abandonnée après avoir été gardée en cage, affamée et maltraitée. Extrêmement maigre et quasiment condamnée, elle a été prise en charge dans un refuge de l’Etat de Géorgie (Sud des Etats-Unis).

Emue par cette histoire relayée par les médias locaux, une famille a décidé de venir en aide à l’animal. Les Hickey ont, en effet, suivi de très près l’état de santé de Xena et ont même financé ses soins, comme le rapporte I Love My Dog So Much.

La jeune chienne, de son côté, s’est battue pour remonter la pente. Grâce aux traitements et à sa détermination, elle s’est rétablie de manière spectaculaire. Les Hickey n’avaient qu’une hâte, c’était de l’accueillir enfin chez eux.

Quelques semaines plus tard, Xena a pu découvrir ses nouvelles maison et famille. Celle-ci comprend 2 autres chiens que les Hickey avaient également adoptés dans des refuges. Toutefois, c’est surtout avec leur fils Jonny, 8 ans, qu’une relation spéciale s’est mise en place. L’enfant, autiste, s’isolait en permanence et ne parlait quasiment jamais. Son attitude a changé en présence de Xena. Jonny sortait de son isolement, échangeait de plus en plus avec son entourage et rencontrait de moins en moins de difficultés à l’école. Ses parents ne l’avaient jamais vu aussi heureux et extraverti.

Leur belle histoire est aussi à découvrir en vidéo, publiée sur la chaîne YouTube consacrée à Xena :

A lire aussi : Errant, ce chien tente par tous les moyens de rendre la liberté à un congénère attaché !