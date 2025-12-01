Sauvée de sa caisse étouffante dans laquelle elle était enfermée, cette chienne inquiète les soignants lorsque d'étranges bulles apparaissent soudainement sur son pelage

« Sa présence tient du miracle », affirmait une technicienne de l’équipe médicale qui a participé aux soins de Claire, la croisée Berger Australien. C’est une maltraitance extrême qu’a vécu la chienne qui s’est retrouvée durant de longues heures en plein soleil, sans pouvoir bouger. Pour le plus grand bonheur de ses aidants, elle va désormais beaucoup mieux.

Plus de 8 heures piégée au soleil

Le cauchemar de Claire aura duré plus de 8 heures se souviennent les sauveteurs de l’Arizona Humane Society (Arizona, États-Unis). Les enquêteurs ont été alertés en milieu de journée, alors que la chienne se trouvait enfermée dans une caisse en plein soleil depuis 7 heures du matin. Son calvaire a pris fin vers 15 heures.

Une température corporelle à 40 degrés

La vie de la jeune chienne de 6 mois a été gravement mise en danger. Sa température corporelle était extrêmement haute au moment de son sauvetage et les intervenants ont été étonnés qu’elle soit encore envie. Lacey VanDeLaare, présente sur les lieux, affirmait : « 40 degrés, cela correspond généralement au moment où vous commencez à avoir des convulsions et où l’on peut constater une défaillance d’organe ». L’urgence était donc de faire descendre la température de Claire. Par la suite, elle a été emmenée au service traumatologie de Lazin Animal Foundation, expliquait People.

@azhumane / Instagram

« Nous avons été choqués »

La surprise ne s’arrêtait pas là pour les aidants de Claire, qui ont constaté quelques jours plus tard que son pelage était recouvert de « bulles ». En réalité, il s’agissait de brûlures, qui apparaissaient sur tout le corps de la chienne. « Je n’avais jamais rien vu de tel », expliquait une soignante. Dès lors, la chienne a reçu antibiotiques et analgésiques pour la soigner, et a été enveloppée de bandages. Une thérapie laser a aussi été mise en place pour aider à la cicatrisation.

« Elle a survécu à tout cela »

Au terme de sa longue et lente convalescence, Claire a pu rejoindre une famille d’accueil. L’objectif de ce placement est qu’elle se repose. Sa maîtresse de transition est admirative du courage de cette chienne, qui, du haut de ses 6 mois, fait preuve d’une résilience incroyable.

@azhumane / Instagram

Son ancienne propriétaire a été retrouvée et mise en accusation pour maltraitances graves, ayant entraîné des séquelles corporelles marquantes.

En sécurité, Claire va avoir besoin de temps pour surmonter cette terrible épreuve, mais elle est sur la bonne voie.