La joie communicative d'une chienne rendant visite à sa "mamie" atteinte d'Alzheimer en maison de retraite (vidéo)

Chaque fois qu’une chienne appelée Georgia arrive à la maison de retraite, elle devient tout excitée et se met à japper. Pour quelle raison ? Parce qu’elle sait qu’elle va y retrouver l’une des personnes qu’elle aime le plus au monde, la mère de son maître, en l’occurrence. Ce dernier a filmé l’une de ces joyeuses retrouvailles.

Un million de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer en France et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans le pays. Cette maladie affectant la mémoire et certaines capacités cognitives s’aggrave avec le temps, d’où l’importance d’avoir des activités et des rencontres stimulantes pour les personnes concernées.

La mère d’Adam Mandell est l’une d’elles. La dame vit désormais dans un établissement spécialisé dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis) où elle reçoit régulièrement des visites très spéciales, celles de la chienne de son fils.

Il s’agit de Georgia, une Cavapoo pleine d’énergie et à la joie de vivre communicative. Chaque fois qu’elle réalise qu’elle est sur le point de revoir sa « mamie » à la maison de retraite, elle devient intenable.

Adam Mandell a eu la bonne idée de filmer l’une de ses visites et de partager la vidéo sur son compte TikTok. Mise en ligne le 12 juin 2024 et totalisant des centaines de milliers de vues, la publication est relayée par ABC News. La voici :

« Elle n'oublie jamais le nom de ma chienne »

On y voit ainsi Georgia trépigner d’impatience et remuer frénétiquement la queue en attendant que son humain lui ouvre la première porte de l’établissement spécialisé, puis la seconde. Dès qu’elle entre dans la pièce où se trouve la maman de son propriétaire, elle fonce vers cette dernière et saute dans ses bras alors que sa grand-mère est assise sur le canapé à côté d’une autre résidente. C’est alors à un festival de sourires, de caresses et de bisous que l’on assiste.

@adammandell29 / TikTok

A un internaute ayant souligné en commentaire que la dame a reconnu la chienne et que cela a fait appel à sa mémoire à long terme, Adam Mandell a répondu ceci : « C'est incroyable qu'elle ne se souvienne pas de l'endroit où vivent ses petits-enfants mais n'oublie jamais le nom de ma chienne ! Nous en rions ! Sinon, ce serait déprimant ».