Sauvé d’une usine à chiots, ce Pékinois n’avait plus confiance en l’humain jusqu’à ce qu’il rencontre son petit frère (vidéo)

Les chiennes utilisées dans les usines à chiots ont des conditions de vie déchirantes. Destinées à se reproduire aussi souvent que possible, leur santé et leur bien-être ont moins de valeur que le gain financier qu’elles peuvent rapporter. Clover, une petite femelle de race Pékinois, faisait partie de ces pauvres boules de poils exploitées jusqu’à ce qu'elle ne soit plus en mesure de donner naissance à d'autres chiots. Enfin sortie de cet enfer, elle a heureusement fini par trouver une vie meilleure.

Une méfiance persistante

Aujourd’hui, la petite Clover vit au sein d’une meute de Terre-Neuve dans un foyer aimant. Mackenzie Makatche, sa maîtresse, a partagé sa touchante histoire dans une vidéo postée sur Instagram et reprise par Parade Pets.

© thenewfcrew / Instagram

On apprend dans cette publication qu’après avoir passé sa vie à être mère dans un élevage de chiots la chienne n’était « ni dressée ni socialisée » au moment de son adoption.

Elle souffrait d'une infection cutanée et elle n’avait jamais reçu les soins médicaux et dentaires de routine. De plus, même si elle s’est assimilée à la famille assez rapidement, Clover restait méfiante et avait du mal à faire confiance aux gens. Tout a néanmoins changé lorsque son âme sœur est née…

Des âmes sœurs

Lorsque Mackenzie a donné naissance à son fils Harrison, elle n’aurait jamais pensé que la chienne serait aussi proche du petit garçon. Ils ont pourtant noué un lien indescriptible dès leur première rencontre. Aujourd’hui inséparables, ils rampent ensemble dans la maison et rient beaucoup.

A lire aussi : Ce petit Teckel adore se promener en compagnie de sa meilleure amie la tortue (vidéo)

« Elle est tellement excitée quand il rampe partout, le poursuit, le lèche, tourne en rond avec excitation. Elle jappe si elle ne peut pas le voir. Elle jappe si la porte se ferme et qu'elle entend l'heure du conte commencer sans elle. Elle saute même sur le bord de la baignoire pour vérifier qu'il va bien pendant les bains - et elle n'aime pas l'heure du bain », a précisé Mackenzie.

© thenewfcrew / Instagram

La petite chienne semble enfin avoir trouvé « sa personne », quelqu’un qui puisse vraiment la comprendre. Clover et Harrison étaient certainement destinés à se rencontrer et leur belle amitié ne fait que commencer !