Ce Bull Terrier découvert attaché au bord de la route à l'approche d'un ouragan commence sa nouvelle vie 2 mois après

L’abandon de Trooper avait suscité choc et émoi, aussi bien en Floride qu’ailleurs dans le monde. Son sauvetage par un policier en patrouille alors qu’un ouragan était en approche avait été salué. Près de 2 mois plus tard, ce chien miraculé a trouvé une famille aimante.

Vous vous souvenez très certainement de Trooper, ce chien qui avait été sauvé le 9 octobre dernier par un officier de la police autoroutière de l’Etat de la Floride. Le Bull Terrier avait été abandonné et attaché à une clôture dans une flaque d’eau, sous la pluie et la menace de l’ouragan Milton.

Après l’intervention du policier, le quadrupède avait été pris en charge par la Leon County Humane Society, à Tallahassee.



Leon County Humane Society / Facebook

Son ancien propriétaire et auteur présumé de l’abandon, Giovanny Aldama Garcia (23 ans), avait été identifié quelques jours plus tard et poursuivi pour cruauté animale aggravée.

Quant à son sauveur, l’officier Orlando Morales, il a été honoré pour son acte courageux par Suzy Lopez, procureure de l’Etat de Floride, ainsi que par le syndicat de police Florida PBA.

Les bonnes nouvelles se succèdent pour Trooper. Le lundi 2 décembre, la Leon County Humane Society a, en effet, annoncé sur sa page Facebook que le chien rescapé a été adopté.

« Il a trotté vers le couple pour recevoir caresses et câlins »

Ses nouveaux amis humains se prénomment Frank et Carla, d’après WTXL. Le coup de foudre a été total avec ce couple au moment de leur prise de contact. « Lors d'autres rencontres, Trooper était généralement nerveux et mal à l'aise, mais avec Frank et Carla, Trooper semblait immédiatement à l'aise. Il a accepté avec joie le jouet qu'ils lui ont offert, l'a mis en pièces, puis a trotté vers le couple pour recevoir caresses et câlins », peut-on effectivement lire dans la publication.

Trooper a également pu faire la connaissance de l’autre chien de sa nouvelle famille, une femelle Bull Terrier de 7 ans appelée Dallas. Cette dernière se sentait seule depuis le décès en avril de son compère Diesel, canidé de la même race et parti à l’âge de 15 ans.