Sauvé avant qu'il ne devienne chien de combat, les oreilles de ce chien portent les traces de son passé

Une chienne a été retrouvée les oreilles enserrées dans du ruban adhésif. Cette pratique répandue était faite en prévision d’en faire un chien de combat.

Le passé douloureux du chiot Pitbull femelle remonte à 2011. Elle avait alors été ligotée à un arbre. Ses oreilles avaient été recouvertes de ruban adhésif qui devait les amener à pourrir. Cette opération est malheureusement pratiquée bien trop souvent et elle a pour but de rendre les oreilles des chiens plus faciles à couper, à l’aide d’un simple rasoir ou de ciseaux.

Le chiot aurait fini comme chien de combat si une âme charitable n’avait pas prévenu la SPCA Tampa Bay.

Après avoir vu le reportage à la télé racontant l’histoire de la petite chienne, Kelli Chickos ne pensait pas encore à l’adopter. Mais, bien que sa famille soit habituée à soigner les chiens seniors, le sort de l’animal, qui sera baptisé Nikki, a profondément ému Chickos.

Lors d’un événement organisé par la SPCA Tampa Bay, Chickos a rencontré Nikki. D’instinct, elle a compris que la chienne trouverait sa place avec elle. Les agents ont averti qu’il était encore trop tôt pour envisager une adoption puisque les blessures de l’animal étaient encore en train de guérir.

De retour à la maison, Chickos a cousu des jouets et des protections pour les oreilles de Nikki, raconte-t-elle au Dodo. C’est ce cadeau qui a décidé le refuge à téléphoner à Chickos, une semaine plus tard, pour lui annoncer que l'animal lui serait confié.

Entre Nikki et les autres habitants Pitbulls de la maison de Chickos, l’entente se déroule harmonieusement. La chienne n’a pas perdu son ouïe, mais sa maîtresse doit la protéger du soleil et de la pluie puisqu’elle n’a plus ses oreilles.

Aujourd’hui, Nikki a grandi et se charge d’être l’ambassadrice des Pitbulls lors des évènements pour l’adoption des animaux de refuge.