Sans nouvelles de leur chienne depuis 2 ans, ils sont stupéfaits d'apprendre que sa puce a été détectée à 4 heures de chez eux

« Les enfants pleuraient. Ils voulaient leur chienne », raconte leur père Dale Cooper en se souvenant de la période difficile qui avait suivi la disparition de Lucy. Heureusement, cette dernière est rentrée auprès d’eux après une absence de 2 longues années, rapporte 9News le jeudi 10 novembre.

Âgée de 3 ans, la Kelpie à la robe noir et feu avait disparu en 2020, plongeant sa famille dans l’angoisse et la tristesse. Les incessantes recherches menées par ses humains restaient vaines. Leurs espoirs s’étoilaient à mesure que le temps s’écoulait. « Nous pensions tout simplement ne plus jamais la revoir », confie Dale Cooper.

Il était loin de se douter que l’escapade de Lucy l’avait conduite très loin de chez elle, à 4 heures de route de la maison familiale. Récemment, en effet, elle avait été découverte seule et blessée à Port Augusta, dans le sud de l’Australie. Elle présentait une plaie sur le dos si profonde que sa puce d’identification était apparente.



9News

La banche locale de la RSPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) l’a prise en charge et emmenée en clinique vétérinaire à Adélaïde pour ses soins.

« Lorsque nous avons regardé l’enregistrement de la chienne en ligne, nous avons constaté qu’elle avait été déclarée définitivement perdue », relate Stuart Thomas, enquêteur de l’association de protection animale.

Totalement rétablie, la chienne était enfin prête à rentrer auprès des siens. Sa puce a permis aux bénévoles d’obtenir les coordonnées de son propriétaire et de le contacter pour lui annoncer la merveilleuse nouvelle.

Les retrouvailles, 2 ans après

C’est Stuart Thomas qui a effectué le long trajet le mercredi 9 novembre pour restituer Lucy à Dale Cooper et ses enfants, qui attendaient impatiemment de la revoir. Malgré les 2 ans passés loin d’eux, la Kelpie les a tout de suite reconnus et s’est mise à remuer la queue.

9News

Personne ne sait où Lucy se trouvait pendant sa fugue, ni comment sa plaie était apparue. Peut-être s’était-elle blessée en essayant de se faufiler sous une clôture. C’est ce que pense Stuart Thomas. « Mais je suppose que nous ne le saurons jamais », conclut-il.

Si seulement Lucy pouvait parler, elle aurait tant d’histoires à raconter à ses sauveurs et sa famille.