Sable, eau salée, vague, ce Bulldog découvre la plage pour la première fois de sa vie et savoure chaque instant (vidéo)

Penny a vécu une première expérience il y a peu : elle s’est rendue à la plage avec ses propriétaires. Depuis son arrivée sur le parking jusqu’à son sprint sur le sable, le moment a été une explosion de joie. Il est certain que ses parents réitéreront la sortie prochainement.

Penny est une chienne chanceuse, racontait Parade Pets. La Bulldog a pu se dépenser autant qu’elle en avait envie dans ce nouvel environnement. La vidéo postée sur le compte TikTok « @emac.bulldogs » a fait fondre les internautes, qui redemandent unanimement aux propriétaires d’autres images.

@emac.bulldogs / TikTok

Le sable sous les pattes

Tout commence par les premiers pas sur la plage, qui procurent beaucoup de joie à Penny. Son entrain est évident, elle se met d’ailleurs à courir sur l’étendue blanche. Encouragée par ses propriétaires qui la tiennent en laisse, la chienne va de l’avant pour poursuivre sa découverte.

@emac.bulldogs / TikTok

@emac.bulldogs / TikTok

Nager, et goûter l’eau salée

Le temps est ensuite venu pour l’adorable Bulldog de courir vers la mer, qui ne lui fait pas peur contrairement à d’autres congénères. Elle n’hésite pas à marcher sur l’estran, puis à rejoindre les vagues. La chienne s’amuse jusqu’à devoir faire face à un petit moment de surprise. En effet, alors qu’elle est dans l’eau, la chienne boit la tasse et semble étonnée par ce goût très salé qu’elle n’a jamais expérimenté auparavant. Pour autant, le chienne ne se démonte pas et retourne à son bain de mer. Les internautes ont noté sa moue un peu dérangée, qui nous fait craquer immédiatement. Ses propriétaires documentaient la journée de cette manière : « Penny s’est amusée à voir l’océan pour la première fois. Elle a rapidement appris ce que font les vagues, son petit visage ridé quand elle a goûté à l’eau salée. Elle est tellement mignonne ».

@emac.bulldogs Penny had fun seeing the ocean for the first time. She quickly learned what waves do, her little crinkly face when she tasted the salt water...I can't even stand how cute she is. I just love the ocean, sure wish I could live here. Maybe one day... #bulldogpuppy #beachdog #capecoddog #dogbeach #dogbeachlife ? Old Salt - Hazlett

Sortie à la plage : quelques règles à respecter

La sortie de Penny s’est parfaitement déroulée, grâce à ses propriétaires qui ont été attentifs durant les différentes étapes de sa découverte.

@emac.bulldogs / TikTok

Pour nos toutous qui sont en sortie à la plage pour la première fois, plusieurs règles doivent être gardées en tête. Empêcher au maximum vos boules de poils de manger du sable, qui pourrait les rendre malade. Pour ceux qui aimeraient nager, pensez à les munir d’un gilet de sauvetage, qui évite de faire face à des moments de panique ou des noyades. Garder un œil constant sur son animal est le meilleur moyen pour que la sortie se déroule au mieux.