S’initier à l’éducation canine à distance, c’est désormais possible avec les formations en ligne Canidélite

Et si vous appreniez les bases de l’éducation et du comportement du chien sans bouger de chez vous ? C’est ce que propose Canidélite avec ses formations en ligne.

On ne peut évidemment pas éduquer un chiot ou un chien à distance. En revanche, le maître, lui, peut tout à fait être éduqué par ce moyen. Experte en comportement canin, Chloé Fesch le prouve depuis des années déjà en partageant ses connaissances via des dizaines de vidéos sur la plateforme YouTube.

Elle a toutefois souhaité aller plus loin dans cette démarche en lançant les formations en ligne Canidélite. L’idée, c’est de permettre aux passionnés du monde animal, particuliers et professionnels, d’être initiés aux connaissances et techniques de l’éducation selon une approche positive.

Pour cela, Canidélite met à leur disposition des contenus variés et multi-supports : vidéos, fichiers PDF téléchargeables, infographies… Le tout pensé et expliqué par des professionnels des univers canin et félin.

Canidélite s’adresse, en effet, aux amoureux des chiens, mais aussi des chats, puisque le programme bénéficie de la collaboration de Sandie Decoriat, « éduchatrice ».

De nouvelles formations sont proposées tous les 2 mois pour que les utilisateurs puissent acquérir des compétences sans cesse renouvelées et actualisées.

Parmi les formations déjà disponibles avec Canélide : 10 activités pour stimuler son chien, les pré-requis pour l’éducation, l’éducation et le comportement du chiot, la cohabitation entre chien et chat, apprendre et réussir le rappel, notions et connaissances élémentaires sur l’apprentissage canin.

Grâce à l’expertise développée par l’équipe de Canidélite, ce sont plus de 250 stagiaires qui ont été formés au métier d’éducateur canin comportementaliste depuis 2012.