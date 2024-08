Soupçonnant une terrible décision de leur gouvernement, les associations récupèrent un maximum de chiens errants

De nombreux organismes de sauvetage animalier, dont le Happy Paws Puppy Rescue basé à Eastbourne (Royaume-Uni), ont tiré la sonnette d’alarme suite à l’adoption d’une nouvelle loi en Turquie. Laquelle vise à reloger les chiens errants dans des refuges, mais pourrait en réalité masquer des euthanasies. Une mobilisation s’est alors mise en place pour secourir ces animaux sur la sellette.

Lisa Smart est membre du Happy Paws Puppy Rescue. Elle dédie son temps libre à la cause animale et a été consternée d’apprendre une telle nouvelle : « C'est tout simplement stupéfiant de penser que ces petites âmes, qui sont très confiantes et très douces, seront rassemblées et emmenées » déclarait-elle, relayée par la BBC.

Une situation urgente

Pour elle, la solution n’est pas d’éliminer la population de chiens errants, mais de la limiter grâce à la stérilisation. Un projet qui n’est « n’est pas une solution miracle » comme elle l’explique, mais qui reste toutefois beaucoup plus éthique que de prendre la vie à ces animaux. Toutefois, ce n’est pas à l’ordre du jour en Turquie et la situation est critique.

Les membres du Happy Paws Puppy Rescue ont alors commencé à organiser des rapatriements vers le Royaume-Uni pour donner une chance à ces chiens de s’en sortir. Ils entrent en relation avec des refuges du Moyen-Orient pour effectuer des placements en attendant de trouver des familles aux canidés.

Évidemment, cette action à petite échelle ne pourra pas permettre de secourir les 4 millions de chiens errants dans le pays, mais cela sauvera de nombreuses vies tout de même. À noter que les quadrupèdes malades, en particulier, seront les premiers à être endormis dans les refuges selon les nouvelles directives en vigueur. Une loi préoccupante contre laquelle les associations sont déterminées à se battre.