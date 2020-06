Retrouvé à bout de forces au milieu d'une tempête de pluie, découvrez la métamorphose hallucinante de ce chaton

La survie de Bruce relève quasiment du miracle. Quand il a été retrouvé, ce chaton était si petit et si jeune que les chances qu’on le repère sous une pluie battante étaient quasi nulles. Et même après avoir été recueilli, lui et sa maman ont dû poursuivre le combat des mois durant.

Quand on découvre les photos actuelles de Bruce le chat noir sur Instagram, on ne peut croire qu’il était quasiment condamné quelques années auparavant, comme le raconte The Dodo.

Tout a commencé lorsque Kathryn van Beek, qui vit à Auckland en Nouvelle-Zélande, a aperçu un minuscule animal sur le bord de la route sous une pluie torrentielle. Elle s’est arrêtée sans savoir ce que c’était, puis a compris que c’était un chaton nouveau-né.

Complètement trempé et seul, il n’aurait assurément pas survécu quelques heures de plus dans ces conditions. Kathryn van Beek l’a aussitôt enveloppé dans une couverture et emmené chez elle, où elle a commencé à le nourrir à la seringue.

Malgré ses efforts, l’état de santé du petit chat a commencé à décliner les jours suivants. Elle était toutefois bien décidée à le sauver. Elle continuait d’assurer son alimentation toutes les heures. Quand elle partait au travail, elle passait déposer Bruce chez un pet-sitter qui prenait le relais, puis elle le récupérait à son retour.

Au bout de 6 semaines de suivi vétérinaire et d’interminables veillées, le chaton était sorti d’affaire. Son pelage était initialement gris à cause d’un phénomène appelé « fever coat » (littéralement pelage de fièvre), survenant généralement chez les chatons dont la mère est malade ou carencée. A l’âge de 3 mois, il est devenu entièrement noir, signe que l’organisme du petit félin s’était bien rétabli.

Bruce a continué de grandir et est devenu un magnifique chat adulte, plein d’énergie et en parfaite santé. Il passe ses journées à chasser et à jouer avec Jager, l’autre chatte plus âgée de Kathryn van Beek. Cette dernière s’est même inspirée de l’histoire de Bruce pour écrire un livre pour enfant : « Bruce Finds A Home » (Bruce a trouvé une maison).

« Je suis si fière en voyant tout ce qu’il a réussi à surmonter », confie-t-elle à The Dodo, avant d’ajouter que chacun d’eux « a de la chance d’avoir rencontré l’autre ».