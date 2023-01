Retour sur Pet Revolution, le congrès international dédié aux animaux de compagnie : une 4e édition couronnée de succès

Pet Revolution, le seul congrès en France dédié aux animaux compagnons et dont Woopets est partenaire, a rencontré un franc succès les 1er octobre, 3 et 4 décembre derniers. Des centaines d’amoureux de boules de poils ont participé à cette 4e édition. Retour sur un événement unique, scientifique et hybride.

Co-organisé par l’Université Paris Nanterre et le centre de formation Animal University, Pet Revolution a assuré en octobre et décembre 2022 un séminaire international bisannuel. Il a été orchestré en présentiel puis en format 100 % digital, et a ravi bon nombre d’adeptes de boules de poils.

L’après-midi du 1er octobre, 250 participants se sont donné rendez-vous à l’Université Paris Nanterre. Les 3 et 4 décembre, plus de 760 participants ont suivi le congrès en distanciel, et ce sont plus de 350 d’entre eux qui furent connectés simultanément tout au long du week-end.

Le rendez-vous incontournable dédié à la cause animale

De nombreux acteurs de la cause animale ont été présents pour partager leurs connaissances scientifiques, cliniques et pratiques autour de la santé et du bien-être animal, ainsi que la médiation, l’éducation, mais aussi de notre rapport au vivant. L’anxiété de séparation, la relation enfant / chien ou encore le massage félin font partie des multiples thématiques intéressantes qui ont été abordées lors de ce séminaire.

Le congrès Pet Revolution fut un fabuleux temps d’échange entre les amoureux des animaux et des chercheurs universitaires, cliniciens ou professionnels de terrain. Parmi les conférenciers de renom qui ont répondu présents, on a pu retrouver la grande primatologue britannique Jane Goodall, la spécialiste canadienne en comportement animal Jacinthe Bouchard, mais également le fondateur d’AVA, Thierry Bedossa.

D’autres partenaires d’exception ont contribué au bon déroulement de ce congrès. Les associations Gamelles Pleines, Faune Alfort ou encore les expositions des éthologues Clément Cornec et Sara Hoummady ont été présentées sur les temps de pause.

Une nouvelle édition couronnée de succès

Cette année encore, Pet Revolution a séduit de nombreux participants. Plus de 830 ont répondu présents, pour suivre plus de 33 conférences pluridisciplinaires toutes plus enrichissantes les unes que les autres.

Le taux de satisfaction de l’édition 2022 est de 8,9/10. C’est donc avec succès que celle-ci s’achève. Cet événement « unique, scientifique et hybride » a permis de diffuser des savoirs et d’actualiser des connaissances en faveur de l’évolution de la cause animale.

Pet Revolution sera de retour en 2024 pour sa prochaine édition. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l’événement sur son site Internet. Vous aurez l’opportunité de revivre le congrès dans son intégralité ou de revoir certaines conférences (disponibles au format vidéo ou podcast) jusqu’au 15 juin.