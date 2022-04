Regardant à la TV les retrouvailles entre un sans-abri et son chien, une femme reconnaît son fils, en fugue depuis un an

La mort dans l’âme, un adolescent sans domicile fixe avait décidé de laisser sa chienne dans un refuge, car il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Il a toutefois reçu de l’aide et a pu retrouver son amie à 4 pattes. Puis sa mère s’est manifestée, indiquant qu’elle ne l’avait pas vu depuis un an.

Un adolescent sans abri vivait sous un pont à Senatobia, dans l’Etat du Mississippi. Le peu d’argent qu’il parvenait à gagner ça et là, il le consacrait à sa chienne Jada. Le garçon de 17 ans se rendait toutefois compte qu’il avait de plus en plus de mal à subvenir à ses besoins.

Un jour, il avait laissé la croisée Rottweiler seule sous sa tente pour aller chercher du travail. A son retour, elle n’était plus là. Il avait fini par la retrouver bien plus tard, mais cet épisode avait fini de le convaincre qu’il devait renoncer à Jada pour lui donner une chance d’avoir une meilleure vie. Il s’était donc rendu au refuge local qui l’a prise en charge.



WREG

Le personnel de la structure d’accueil a ensuite contacté différentes organisations et les autorités dans le but d’aider ce sans-abri à remonter la pente.

Le jeudi 7 avril, la police a annoncé l’avoir retrouvé et qu’il était désormais en mesure de récupérer sa chienne grâce à la mobilisation de la communauté. Le lendemain matin, les retrouvailles ont eu lieu au refuge. Jada était clairement heureuse de revoir son humain, qui en était tout aussi ému.

« J’ai commencé à pleurer »

Une scène qui a fait l’objet d’un reportage ayant touché de nombreux téléspectateurs, dont une femme qui a contacté la chaîne de télévision par la suite. Elle s’est présentée comme étant la mère de l’adolescent et expliqué qu’ils ne s’étaient pas vus depuis un an. D’après elle, il avait fugué après une dispute ; elle l’avait grondé parce qu’il s’était mal comporté, mais ne s’attendait pas à le voir quitter le foyer.



WREG

« J’ai commencé à pleurer, a-t-elle confié à WREG. J'aimerais qu'il rentre à la maison. Je veux le voir. Je ne suis pas en colère contre lui. Je le veux juste chez moi. Je veux qu'il soit ici avec moi ».

Les autorités ont indiqué que le garçon et sa chienne avaient trouvé un logement. Elles n’ont toutefois pas précisé si c’était chez cette dame ou ailleurs. Tous ceux qui ont suivi cette affaire espèrent que cette dernière disait vrai et que la famille est de nouveau réunie.