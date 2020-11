Race de chien préférée des Français : le Yorkshire Terrier, premiers dans le cœur des français

Photo d'illustration

Le Yorkshire Terrier figure en tête au classement des races de chiens identifiés les plus présentes dans les foyers français. 2 autres variétés canines de petite taille complètent le podium. Ces chiffres sont ceux d’I-CAD qui vient de les dévoiler. Ils concernent également les noms les plus donnés en 2019 et le nombre d’animaux de compagnie enregistrés dans le fichier national sur l’année.

Quelle est la race de chiens préférée des Français ? Si l’on se fie aux statistiques que vient de révéler l’I-CAD, le fichier national d'identification des animaux carnivores domestiques, c’est le Yorkshire Terrier qui possède ce statut, comme le rapporte Le Progrès.

Avec 257 150 représentants dans les foyers de l’Hexagone à la fin de l’année 2019, la race du Yorkie domine le classement en termes d’animaux enregistrés au fichier I-CAD (donc identifiés par puce ou tatouage). Elle est talonnée par le Jack Russell Terrier (221 056 chiens identifiés) et le Chihuahua (210 765 canidés enregistrés). Les chiens de petite taille sont donc plébiscités par les propriétaires français.

A la 4e place, on retrouve le Labrador-Retriever, suivi d’une autre petite race, le Bouledogue Français en l’occurrence. Berger Allemand, Epagneul Breton, Golden Retriever, Berger Australien et Border Collie viennent compléter le top 10.

Au total, 9 120 535 chiens ont été enregistrés dans le fichier national I-CAD au 1er janvier 2020. 782 201 l’ont été pour la seule année 2019, ce qui représente 1 animal sur 2 identifiés. Les chats représentent 49 % des compagnons identifiés en 2019 (765 681), et les furets constituent le 1 % restant (3206).

En ce qui concerne le classement par régions, La Nouvelle-Aquitaine est celle où le nombre d’identification d’animaux de compagnie est le plus élevé en 2019, avec un total de 178 770. l’Auvergne-Rhône-Alpes est 2e (172 779) et l’Occitanie 3e (172 400).

Enfin, Paco, Plume, Perle, Praline, Princesse et Pablo ont été les noms de chiens les plus donnés en 2019. Année du P, donc, selon la norme alphabétique à respecter pour se conformer au Livre des Origines Français (LOF).

Rappelons que l’identification des animaux carnivores domestiques est obligatoire, qu’il s’agisse de chiens, de chats ou de furets. Elle est indispensable pour retrouver son animal en cas de perte, de placement en fourrière ou encore d’accident.