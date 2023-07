Quels sont les atouts de l’aliment Prescription Diet ON-Care ? Les réponses de Carole Ballin, Directrice des Affaires Vétérinaires chez Hill's

Cette année, Hill’s fête son 75 e anniversaire et a lancé un nouveau produit à destination des chiens et des chats souffrant de maladies graves : Prescription Diet ON-Care. Pour en savoir plus, l’équipe rédactionnelle de Woopets a interviewé Carole Ballin, Directrice des Affaires Vétérinaires au sein de l’entreprise.

Cette année, Hill’s souffle sa 75e bougie ! Comment l'entreprise contribue-t-elle à améliorer la qualité de vie de nos compagnons à 4 pattes ?

Nous sommes très fiers de fêter notre 75e anniversaire ! L’histoire de Hill’s a commencé avec un vétérinaire, le Dr Mark Morris, qui, en véritable pionnier, a formulé la première nutrition clinique pour aider un chien, Buddy, souffrant de maladie rénale chronique. Ce régime, qui est devenu Hill's Prescription Diet k/d, a officiellement été lancé il y a 75 ans, en 1948. Croyez-le ou non, même dans les années 1940, la valeur nutritionnelle clinique des aliments pour animaux de compagnie était une préoccupation !

Tout comme notre fondateur, nous sommes convaincus que la nutrition est un élément essentiel pour que les animaux jouissent d’une longue vie en bonne santé. C’est d’ailleurs notre mission chez Hill’s : aider à enrichir et prolonger la relation privilégiée entre les maîtres et leurs animaux de compagnie. Pour cela, nous misons sur la recherche et l’innovation.

Qu’elle s’adresse aux chatons, aux chiots, aux adultes ou aux seniors, notre nutrition formulée grâce à la science a toujours une longueur d’avance. Nous sommes fiers du fait que les vétérinaires partout dans le monde recommandent nos produits et les donnent à leurs propres animaux.

Hill’s mise énormément sur la science, qu’elle place au cœur de la nutrition animale. En quoi est-ce un atout dans la gamelle de nos boules de poils ?

La science et l’innovation sont en effet au cœur de nos préoccupations. Plus de 150 vétérinaires et spécialistes en nutrition développent nos produits Science Plan™, Prescription Diet™ et Vet Essentials pour répondre aux besoins de chaque animal, quel que soit son état de santé. Chaque ingrédient est analysé afin de garantir sa sécurité et la qualité de son profil nutritionnel.

Quelles sont vos dernières innovations ?

Hill's continue d'investir dans la recherche, comme notre centre d'innovation Small Paws spécialement conçu pour les petits chiens. Nous innovons sans cesse en proposant de nouveaux produits, tels que Prescription Diet Gastrointestinal Biome, qui a été lancé en 2019 et qui aide les chiens et les chats souffrant de problèmes gastro-intestinaux chroniques ; ou Prescription Diet Derm Complete, qui a été lancé en 2021 pour lutter contre les allergies alimentaires et environnementales.

Enfin, notre dernière innovation est Prescription Diet ON-Care, un aliment qui vient soutenir les chiens et chats souffrant de maladies graves.

Comme les humains, nos amis à fourrure peuvent développer un cancer. Pourquoi l’alimentation est-elle importante à prendre en compte, lorsqu’un animal est atteint d’une telle maladie ?

Au cours de la vie d'un animal de compagnie, beaucoup sont malheureusement confrontés au diagnostic difficile de cancer. Il s’agit de l'une des principales causes de décès chez les chiens et chats vieillissants – avec un chien sur quatre et un chat sur cinq qui en souffriront au cours de leur vie*.

Lorsque les animaux se battent contre le cancer, il est important qu’ils continuent à manger et maintiennent leur poids. La malnutrition est l'un des plus grands risques. Ils sont nombreux à perdre leur masse musculaire, à éprouver des problèmes de digestion et à perdre leur appétit. On sait que le maintien de leur poids améliore les résultats cliniques des traitements et leur qualité de vie.

Comment nourrir un chat ou un chien atteint de cancer ?

Les objectifs nutritionnels pour les patients canins et félins souffrant de cancer doivent être définis de manière individualisée, en fonction des besoins spécifiques de chaque animal. Il est très important de préserver la masse musculaire, de limiter les perturbations métaboliques et gastro-intestinales et d'améliorer la qualité de vie.

Hill’s a lancé un nouvel aliment diététique, Prescription Diet ON-Care. En quoi est-il un allié de choix pour les chats et les chiens souffrant de maladie grave, comme le cancer ?

Le nouvel aliment Hill’s Prescription Diet ON-Care est le fruit de cinq années de recherches et développement. C’est un aliment qui contient des protéines hautement digestibles avec une haute teneur en acides aminés essentiels. La formulation encourage les animaux à la prise alimentaire et les aide à maintenir leur masse musculaire.

Il est enrichi en acides gras Oméga-3 (EPA, DHA) et contient la technologie ActivBiome+, exclusive de Hill's, un mélange de fibres prébiotiques qui nourrit le microbiome intestinal et permet d'obtenir des selles formées et régulières. La croquette est plus tendre, la rendant plus facile à mâcher.

Une étude montrant la grande acceptabilité de l’aliment a déjà été publiée. Des études supplémentaires sont en cours afin d'explorer les avantages cliniques de ce nouvel aliment.

Comme pour toute nutrition clinique, l'utilisation de Prescription Diet ON-Care nécessite l'avis et la supervision d'un vétérinaire.

Pour plus d'informations sur les produits et la philosophie nutritionnelle de Hill’s, visitez www.hillspet.fr.

Pour en savoir plus sur l’engagement de Hill’s envers le bien-être des animaux, cliquez ici.

