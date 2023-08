Que devient Moose, le chien héros ayant sauvé sa famille d’accueil d’un incendie ?

Moose le chien héros est désormais une célébrité à Portsmouth dans l’Etat de la Virginie (Etats-Unis), mais aussi ailleurs dans le monde après la médiatisation de son acte de bravoure. L’association l’ayant pris en charge s’emploie à lui trouver une famille aimante après une adoption ayant tourné court, rapporte WTKR.

Récemment, ce Chien de montagne des Pyrénées avait été confié brièvement à une famille locale, les Cushna, dans le cadre d’un programme de placement et de socialisation lancé par la Portsmouth Humane.



WTKR

Christopher Cushna et ses enfants s’étaient portés volontaires pour accompagner Moose quelques heures, l’emmener en promenade et lui faire rencontrer du monde. Le but était de lui faire voir autre chose que le refuge et le faire connaître pour augmenter ses chances de trouver un adoptant.

Moose avait justement rencontré une femme tombée instantanément sous son charme. Prénommée Emma, elle avait décidé de l’adopter, mais ne pouvait pas l’accueillir avant le lendemain. Les Cushna, qui habitaient une péniche, avaient donc accepté d’héberger le canidé cette nuit-là.

Très tôt le matin, Moose avait tiré Christopher et l’un de ses filles de leur sommeil pour les alerter d’un danger imminent ; le bateau voisin avait, en effet, pris feu. Le père a réveillé le reste de la famille et tout le monde a pu sortir à temps de la péniche, qui a été détruite à son tour par les flammes.

Quelques heures plus tard, Emma a officialisé son adoption. La famille d’accueil, elle, devait faire le deuil de son logement et en trouver un autre. Une cagnotte a été mise en ligne pour l’y aider. Tous ses membres sont toutefois reconnaissants envers Moose pour leur avoir sauvé la vie.

Retour à la case départ

La belle histoire n’a pas eu l’issue escomptée pour le Patou. Entre lui et la famille d’Emma, cela n’a pas fonctionné. Moose est revenu auprès de la Portsmouth Humane, pour laquelle la nouvelle n’est évidemment pas bonne. Son équipe est néanmoins bien décidée à poursuivre sa quête du foyer idéal pour le courageux toutou.

Bon nombre d’internautes ont évidemment demandé pourquoi les Cushna ne l’adoptaient pas. Ce à quoi l’association a répondu en indiquant qu’ils venaient de perdre leur logement et qu’il leur fallait donc se réorganiser. En outre, ils ne devaient garder Moose qu’une journée ; il n’était même pas prévu qu’il passe avec eux la nuit où l’incendie était survenu. Ils ne sont pas en mesure de s’occuper d’un chien de grande taille.

Moose est un compagnon plein de qualité et les bénévoles de la Portsmouth Humane sont convaincus qu’ils parviendront à exaucer son rêve de nouveau départ.