Un chien "trahit" son maître en révélant sa petite virée secrète de la veille à son épouse

Chien de race Springer Anglais, Jinky vit dans une commune rurale du Yorkshire, en Angleterre. Il avait tendance à tirer fortement sur la laisse lors des promenades et ses propriétaires travaillent énormément sur ce point pour faire en sorte que les balades soient plus fluides et agréables, tant pour lui-même que pour eux.

Pour suivre et documenter ses progrès en la matière, sa maîtresse filme souvent leurs sorties et partage les vidéos sur le compte Instagram qui lui est consacré, « jinky_springerspaniel », et qui est suivi par plus de 51 000 followers.



jinky_springerspaniel / Instagram

Récemment, c’est une vidéo de promenade un peu particulière que son humaine a mise en ligne sous la forme d’un reel le 11 février, rapportait Newsweek.

Comme à son habitude, elle marchait à ses côtés en le tenant en laisse, mais elle s’est rendu compte qu’il voulait prendre une direction bien spécifique. Elle a décidé de le suivre et a rapidement réalisé qu’il la guidait vers le bar du village, devant la porte duquel il s’est arrêté. Elle a tout de suite compris pourquoi Jinky tenait tant à visiter l’établissement ; il y était venu la veille.

Jinky a vendu la mèche

Le jour d’avant, en effet, c’est le mari qui avait promené Jinky. L’homme avait profité de la petite balade pour s’arrêter au bar et boire un verre à la va-vite. Il était loin de se douter que ce petit secret allait être trahi par son ami à 4 pattes.

« C’était vraiment drôle. Je lui ait tout de suite envoyé la vidéo », dit la maîtresse de Jinky. Le couple n’est d’ailleurs pas le seul à en rire, la séquence ayant amusé de nombreux internautes.

La prochaine fois que le propriétaire du Springer Anglais aura une petite soif, il prendra soin de l’épancher autrement que lors de sa promenade. Il sait désormais que l’information risque d’être remontée en un rien de temps.