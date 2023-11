Quand un chaton en quête d'amour maternel le trouve auprès d'une chienne (vidéo)

Une vidéo postée le 17 octobre sur TikTok a réalisé plusieurs milliers de vues sur le réseau social. Elle montre « l’adoption » d’un chaton par une chienne. On serait même tenté de dire que c’est plutôt le jeune minet qui a adopté celle qu’il considère à présent comme sa maman. Cette adorable séquence est relayée par PetHelpful.

Elle a été partagée par Caroline, alias « @carolinelackey22 » sur TikTok. « Notre nouveau chaton a décidé que notre Goldendoodle serait sa maman chat », indique-t-elle sur la vidéo.

Caroline et sa famille avaient récemment adopté ce chaton. La tiktokeuse n’a pas fourni d’informations sur le passé du petit félin. On ne sait donc pas s’il provient d’un refuge, s’il est orphelin ou a été découvert et recueilli dans la rue, par exemple.

La seule certitude que l’on a en découvrant ces images est que ce chaton a désormais une maison et un petit clan qui l’aime et prend soin de lui.



@carolinelackey22 / TikTok

A commencer par la chienne qui l’a spontanément placé sous la protection. Elle est l’un des 2 Goldendoodles de ce foyer. Rappelons, au passage, que le Goldendoodle est une race développée à partir des années 1990 aux Etats-Unis à partir de croisements entre Golden Retrievers et Caniches. La famille dans laquelle le chaton a atterri compte également un chat adulte.

Qui se ressemble s’assemble

On voit, dans la vidéo, le chaton se blottir contre la chienne qui l’observe avec énormément de bienveillance. On entend son petit protégé ronronner pendant qu’elle le réconforte et lui adresse quelques doux coups de museau.

De nombreux internautes ont réagi à cette magnifique scène. L’un d’eux a fait remarquer en commentaire que les 2 animaux se ressemblaient, faisant allusion à la couleur de leurs robes.

Ce chaton est désormais parfaitement entouré et n’aura plus à passer un jour de plus dehors.