Quand il rentre chez lui, cet homme est accueilli quotidiennement par 10 grands chiens, des moutons et un poney

Si le paradis existait, pour les amoureux des bêtes, il se trouverait chez Emma et Mark. Propriétaires d’une ferme, le couple héberge et élève de nombreux animaux. Lesquels sont aimés, choyés, et le rendent d’ailleurs très bien à leurs maîtres.

Emma et Mark sont les heureux fondateurs de Newfangled, élevage de Terre-Neuve ainsi que de Chow-Chow basé dans une ferme au Northumberland (Royaume-Uni). Les chiens sont évidemment les bienvenus sur leur propriété, mais ils ne sont pas les seuls. Poneys, moutons ou encore dindons sont reçus comme des rois !

Pour le couple d’éleveurs, chaque animal fait partie intégrante de la famille. Les époux ont à cœur de s’occuper minutieusement de leurs pensionnaires et ont d’ailleurs emménagé la bâtisse pour cela. Ainsi, ils ont par exemple conçu une salle de toilettage dans l’une de leurs pièces. Les animaux ont aussi le privilège de pouvoir profiter d’une rivière à proximité. En somme, ils mènent une belle vie !

@big_dog_small_horse / Instagram

Un accueil chaleureux

Ils profitent tous de l’amour qu’Emma et Mark leur donnent, mais ne sont pas égoïstes pour autant ! En effet, ils rendent au centuple le bonheur qu’ils reçoivent. Dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Parade Pets, on découvre à quel point ils sont heureux d’accueillir leur maître quand il rentre.

Ce dernier fait irruption sur la propriété, semant un « chaos organisé » dans la maison. En effet, une dizaine de grands chiens, un poney et des moutons viennent l’accueillir au portail, ravis de le revoir. On peut lire en légende : « À quoi ressemble la vie avec 17 chiens, quelques moutons et un poney quand papa rentre à la maison ? Le chaos organisé de la maison ».

La vidéo, mais également le quotidien de la famille, ont suscité la curiosité des internautes dans la section des commentaires : « Même si j'adore les races géantes, cela me semble un peu fou ! » avouait un utilisateur de la plateforme. D’autres personnes étaient plutôt envieuses : « On dirait le paradis » écrivait l’une d’elles, « Vous vivez mon rêve ! » commentait une femme.

La vie à la ferme n’est sûrement pas de tout repos avec tant d’animaux, mais elle apporte certainement du bonheur à ces propriétaires passionnés !