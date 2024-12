A 6 ans, cet ancien Beagle de laboratoire fait ses premiers pas sur l’herbe dans son nouveau pays (vidéo)

La liberté est une évidence pour ceux qui n’en ont jamais été privés. Au contraire, Zoomer ne savait pas ce que ce concept signifiait, puisqu’il n’y avait jamais été confronté. Le Beagle a passé son existence dans un laboratoire jusqu’à ce que des bienfaiteurs décident de l’en sortir. À l’âge de 6 ans, une nouvelle vie s’est ouverte pour le toutou.

Zoomer est né en Corée du Sud avec un destin tout tracé. Il a grandi dans un élevage de Beagles destiné à l’expérimentation scientifique. Les chiens de cette race sont connus pour leur docilité et leur loyauté envers les humains. Ainsi, peu importe ce qu’ils pourraient subir, ils n’auraient pas une once de rancœur envers leur bourreau tant ils sont fidèles.

@beaglefreedom / Instagram

Une seconde chance

Malheureusement, ces animaux gardent souvent des séquelles de cette vie de cobaye. La plupart souffrent de syndromes post-traumatiques, comme l’a mentionné Newsweek. Zoomer, contrairement à beaucoup d’autres, a pu être extirpé de ce monde si sombre grâce à l’intervention de l’association Beagle Freedom Project. Les membres ont organisé son rapatriement vers les États-Unis et un bénévole a accepté de l’accompagner pour ce long voyage.

Le chien a posé les pattes sur le sol américain quelque temps plus tard et ce moment émouvant a été filmé. Dans le clip vidéo, posté sur les réseaux sociaux, les internautes le découvrent en train de sortir de sa cage. Naturellement, Zoomer est un peu anxieux puisqu’il n’a jamais connu un tel environnement. Ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’il ne sera plus jamais privé de liberté.

Un long parcours vers la quiétude

La boule de poils est encore traumatisée par son passé, mais s’ouvre petit à petit à son nouveau monde. Ses sauveteurs sont persuadés qu’il finira par trouver la paix malgré ses blessures intérieures. Zoomer reçoit tout leur soutien, et celui des internautes également : « Il a été très courageux. Je lui souhaite de ne ressentir que de l'amour désormais », écrivait une personne ; « S'il vous plaît, achetez sans cruauté et réduisez la demande de tests barbares sur les animaux », implorait une autre internaute.