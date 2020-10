Quand il est "affamé", ce Pitbull utilise ses atouts de charmeur et danse pour faire comprendre à sa propriétaire ce qu’il veut ! (Vidéo)

Mya la chienne sait se faire comprendre quand elle a envie de manger. Elle exprime d’ailleurs sa faim par un petit rituel assez amusant. On en oublierait presque son difficile passé, où elle était malade et refusait même de se nourrir.

Aujourd’hui, Mya est une chienne de 3 ans en pleine forme et qui déborde de joie et de vitalité. Par le passé, cette femelle Pitbull avait pourtant traversé de dures épreuves, comme le raconte The Dodo.

Recueillie alors qu’elle errait dans les rues de Rochester, dans l’Etat de New York, elle souffrait de divers problèmes de santé. Elle avait été confiée à une famille d’accueil, celle de Briana Maiola, qui l’a définitivement adoptée depuis. Mais à l’époque, Mya était tellement mal en point qu’elle refusait de s’alimenter.

« Elle détestait la nourriture. Nous devions la forcer à manger durant des mois, jusqu’à ce qu’elle a essayé l’alimentation crue », se souvient sa propriétaire. Cela a été une véritable révélation pour la chienne, qui a instantanément adopté son nouveau mode alimentaire.

Mya a d’ailleurs tellement aimé manger cru qu’elle s’est mise à danser de joie en remuant énergiquement la queue. Depuis, c’est devenu un rituel. A chaque fois qu’elle a faim, la chienne traîne ses gamelles un peu partout à la maison et remue l’arrière-train à une fréquence telle qu’elle donne l’impression de danser.

Sa maîtresse publie régulièrement des vidéos d’elle sur la page Facebook qu’elle lui consacre : Mya the Hungry Wiggle Butt. En voici quelques unes…

A lire aussi : Un chien âgé, jeté d’une voiture sur le bord de la route tente de survivre à ses nombreuses fractures