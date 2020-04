Purina distribue 2 millions de repas pour animaux de compagnie aux refuges

Photo d'illustration

Pour soutenir les refuges et les organisations de protection des animaux de compagnie dans cette période difficile, la marque de petfood Purina leur fait don de 2 millions de repas. Elle soutient aussi financièrement le programme d’adoption solidaire de la SPA.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui y sont associées compliquent le travail des refuges et organisations de protection animale au quotidien. En France, par exemple, la suspension des adoptions, puis leur récente reprise sous conditions laissent craindre le risque de saturation des structures d’accueil. La situation rend également difficile la mobilisation des équipes sur le terrain, ainsi que l’approvisionnement des refuges en produits nécessaires.

Pour leur venir en aide, en France comme dans d’autres pays, Purina a décidé de leur distribuer des centaines de tonnes d’aliments pour chiens et chats. La marque d’alimentation pour animaux de compagnie a, en effet, annoncé dans un communiqué publié le 16 avril dernier qu’elle allait faire don de 2 millions de repas à ces établissements dans la région EMENA (Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord), dont 640 000 rien qu’en France. Les livraisons ont déjà commencé.

Le soutien apporté par Purina concerne aussi ses éleveurs, à qui elle fournira de la nourriture pour chiots et chatons âgés de 8 semaines et plus, restés en confinement dans les élevages.

Enfin, le spécialiste en alimentation pour chien et chat a indiqué qu’il appuyait le programme d’Adoption Solidaire de la SPA, et ce, à travers une contribution financière. L’objectif est d’aider la Société Protectrice des Animaux à mener à bien les adoptions responsables conformément aux dispositions annoncées par Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, dans ce contexte de confinement. De quoi permettre, par exemple, l’achat d’accessoires à usage unique (laisses, colliers, caisses de transport…) et le règlement de frais vétérinaires en cas de besoin, dans le respect des précautions sanitaires.