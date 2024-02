Un projet d'adoption ? La plateforme MeilleursEleveurs.com vous guide vers un éleveur professionnel responsable pour trouver votre futur chiot ou chaton

L’interdiction de la vente des chiots et des chatons dans les animaleries constitue un grand pas en avant dans la protection du bien-être animal et la lutte contre les achats irréfléchis. Avec cette mesure entrée en vigueur le 1 er janvier 2024, l’adoption en refuge et l’acquisition chez un éleveur professionnel sont mises en avant en tant que voies légales et sûres pour avoir un chien ou un chat. Comment trouver le bon élevage, justement ? Autrement dit, là où les animaux proposés à la vente viennent au monde et grandissent dans des conditions optimales et dans un environnement répondant à tous leurs besoins.

La plateforme Meilleurs Eleveurs, dont le lancement officiel est tout récent, a été créée pour permettre aux familles de trouver facilement des éleveurs responsables dans leur démarche d’adoption.

Plus que jamais, l’animal de compagnie fait partie du quotidien des Français et de leur vie de famille. Plus d’un foyer sur 2 en possède au moins un, et entre 750 000 et un million d’animaux sont adoptés chaque année dans le pays. Le bonheur n’est hélas pas au rendez-vous pour une partie de ces canidés et félins.

Combattre ce fléau que sont les achats compulsifs d’animaux est une nécessité aujourd’hui, car il débouche sur de trop nombreux cas d’abandons et de maltraitance. En outre, quand on est à la recherche d’un éleveur, on peut faire face à un manque de visibilité et d’informations ; tarifs, disponibilités, portées, conditions d’élevage… Ce qui transforme la démarche d’adoption en un parcours semé d’embûches et de pièges (éleveurs peu scrupuleux, arnaques, marchés parallèles…).

Sur MeilleursEleveurs.com, les adoptants sont assurés de disposer de renseignements fiables et de s’orienter vers les meilleurs élevages professionnels. La plateforme rassemble une communauté de plus de 1200 éleveurs responsables qu’elle connecte avec les amoureux des animaux désireux d’adopter.

Responsabilité, transparence et bien-être animal

La création de MeilleursEleveurs.com répond à un souhait fort, celui de promouvoir les meilleurs pratiques d’élevage et de mettre en relation éleveurs soucieux du bien-être de leurs animaux et futurs adoptants, pour qui la possession responsable est un principe essentiel.

Responsabilité, transparence et bien-être de l’animal définissent le fonctionnement de MeilleursEleveurs.com, la plateforme garantissant :

Le respect des normes éthiques et légales françaises par les éleveurs qui en sont membres

Des informations fiables et de qualité mises à la disposition des éleveurs et des adoptants

Le soutien aux pratiques d’éleveurs respectueux du bien-être de chacun de leurs animaux

S’adresser à MeilleursEleveurs.com, c’est aussi bénéficier d’un accompagnement de qualité pour choisir l’animal et l’élevage les plus adaptés à ses attentes, besoins et spécificités (mode de vie, habitat, âge, situation familiale…).

Une solution fiable et avantageuse pour les adoptants comme pour les éleveurs

Les adoptants y retrouvent les profils détaillés des animaux qui les intéressent et des informations complètes sur les élevages. Les éleveurs, eux, ont la possibilité de choisir les meilleures familles pour leurs portées, pour s’assurer que les chiots ou chatons aient la vie heureuse qu’ils méritent. En outre, ces professionnels peuvent y publier gratuitement leurs annonces de portées, ainsi que les chiots et chatons disponibles. C’est d’ailleurs la première et seule plateforme à leur procurer cet avantage.

Pour les adoptants, l’intérêt de MeilleursEleveurs.com ne s’arrête pas à la recherche d’élevages fiables et la mise en contact avec ces derniers ; ils bénéficient également de réductions exclusives chez les partenaires de la plateforme (alimentation, mutuelle santé chien / chat…).

Rendez-vous sur MeilleursEleveurs.com pour vous inscrire en toute simplicité et trouver le futur membre de votre famille en ayant l’esprit tranquille.