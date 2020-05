Prix Purina BetterwithPets 2020 : 3 initiatives françaises en finale le 3 juin prochain

Récompensant les initiatives basées sur la relation homme/animal de compagnie au service d’une société meilleure, le Prix Purina BetterwithPets 2020 connaîtra la finale de sa 2e édition le mois prochain. Parmi les 8 dossiers sélectionnés pour y prendre part, 3 sont français.

Purina, acteur majeur de l’alimentation pour animaux de compagnie, s’est associé à l’ONG Ashoka pour créer le « Prix Purina BetterwithPets 2020 ». Ce dernier a pour but d’encourager les initiatives s’appuyant sur les liens entre les humains et leurs animaux de compagnie, et ayant un impact sociétal positif.

Le 3 juin prochain aura lieu la finale de sa seconde édition. Elle sera organisée en ligne, sous la forme d’un webinar en direct à partir de 13h. Les 8 associations et auteurs d’initiatives qui ont été sélectionnés parmi les 150 participants initiaux, pourront défendre leurs projets à cette occasion devant un jury d’experts et de professionnels. Les lauréats remporteront des financements allant jusqu’à 95 000 euros (pour les initiatives déjà lancées) et 19 000 euros (pour celles en cours d’élaboration).

Parmi ces 8 finalistes, 3 sont français. 2 de ces innovations tricolores sont dans la catégorie des initiatives déjà lancées ; il s’agit de Gamelles Pleines et Evi’dence. La 3e, SoliVet, est dans la catégorie des innovations à l’étape d’idéation.

Gamelles Pleines : accompagner les sans-abris et leurs animaux de compagnie

Gamelles Pleines, est une association tournée vers les sans-abris qui ont un animal de compagnie. Elle les aide à garder, nourrir, équiper et soigner leurs compagnons. Nous vous avions notamment parlé de leur Calendrier Solidaire et de sa « maraude géante », entre autres actions qu’elle mène règulièrement.

Evi’dence : favoriser la réinsertion des détenus par le biais des animaux

De son côté, Evi’dence œuvre pour la médiation animale dans la réinsertion des détenus. Concrètement, dans le cadre de ce programme, ces derniers s’occupent d’animaux maltraités. Cela permet, d’une part, de restaurer la confiance en l’homme chez ces animaux et d’améliorer leur bien-être, et de l’autre, d’aider les détenus à établir une relation apaisante et respectueuse en vue de faciliter leur réintégration dans la société.

SoliVet : pour que les personnes en situation de précarité n’aient pas à se séparer de leurs animaux

En ce qui concerne l’initiative de l’association SoliVet, ce réseau collaboratif s’emploie à favoriser l’acception des sans-abris dans les centres d’hébergement avec leurs animaux. Le but est que ces personnes en situation d’extrême précarité n’aient plus à choisir entre la possibilité d’être hébergé et la présence de leurs animaux de compagnie à leurs côtés.

Les 5 autres initiatives finalistes du prix Prix Purina BetterwithPets 2020 sont Courthouse Dogs Research (Espagne), Reading Dogs (Emirats Arabes Unis), StreetVet Accredited Hostel Scheme (Royaume-Uni), Homely Home (Russie) et Pet Me (Arabie Saoudite).