Prisonnier d'une carcasse de voiture et poussé par la faim à manger les sièges, ce chiot a enfin la vie qu'il mérite après son sauvetage

Enfermé depuis des mois dans une voiture abandonnée au fond d’un parking parisien, le jeune Blacki a finalement été secouru par l’association Action Protection Animale, qui l’a extrait de cet enfer. Pris en charge par un refuge partenaire, le chiot découvre désormais une vie normale, faite de jeux, de sorties et de repas réguliers.

Il était enfermé en permanence dans une vieille voiture délabrée et insalubre. Blacki, chiot de 6 mois, a enfin vu son cauchemar prendre fin grâce à l'intervention d'Action Protection Animale. L'association l'a secouru et confié à une structure d'accueil pour lui permettre de prendre un nouveau départ, rapportait-elle sur son site.

Cette triste découverte avait été faite dans un parking souterrain de Paris. Blacki vivait dans l'isolement, l'obscurité, la peur et les privations. Il était prisonnier d'un véhicule laissé à l'abandon et dont l'état de délabrement et de saleté était particulièrement choquant.

La vie du jeune canidé se résumait à cet habitacle lugubre à l'intérieur duquel il était contraint de faire ses besoins, faute de sorties. Affamé et assoiffé, il n'était accompagné que d'une gamelle désespérément vide à l'arrivée des bénévoles.

Blacki était « nourri de façon aléatoire » et la faim le tiraillait tellement qu'il « n’avait parfois d’autre choix que de manger des bouts de bois et le tissu des sièges… retrouvés ensuite dans ses excréments », indiquait Action Protection Animale.

« Il découvre enfin ce que devrait être sa vie depuis le début »

Cette dernière l'a donc libéré, pris en charge et confié à un refuge partenaire, où « il découvre enfin ce que devrait être sa vie depuis le début : courir dans l’herbe, jouer, recevoir des câlins… et manger à sa faim. »

Blacki est ainsi entre de bonnes mains, et toutes les souffrances qu'il avait subies jusqu'à son sauvetage ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Action Protection Animale rappelle que l'adoption ou l'acquisition d'un animal de compagnie est un choix et une responsabilité que l'on doit assumer. En avoir un n'est pas une obligation, mais en prendre soin, répondre à ses besoins et assurer son bien-être le sont.

