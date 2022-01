Pris au piège dans un lac gelé, un chien doit son salut à un courageux policier

Le héros du jour est un officier de police américain. L’homme a porté secours à un chien qui était tombé dans l’eau glacée d’un lac, la surface gelée s’était brisée sous ses pattes. Le policier a bravé le froid et le risque de se retrouver trempé et frigorifié à son tour pour venir en aide au canidé en détresse.

Un policier a sauvé un chien pris au piège dans un lac à la surface gelée, comme le rapporte le journal en ligne Niagara Gazette ce jeudi 6 janvier.

Le sauvetage a eu lieu hier après-midi, vers 15 heures locales. D’après Frank Previte, qui est la tête du département de police de Lewiston dans l’Etat de New York, 2 propriétaires canins jouaient avec leurs chiens près du lac Bond, quand l’un des animaux s’est aventuré un peu trop loin de la berge, sur la fine couche de glace recouvrant le plan d’eau.

Arrivé à une quarantaine de mètres de la terre ferme, le quadrupède a été surpris par la fragilité de la glace, qui s’est rompue sous son poids. Le chien s’est ainsi retrouvé coincé dans l’eau extrêmement froide et dans l’impossibilité d’en ressortir.

L’intervention rapide et courageuse du policier

Heureusement, son sauveur n’était pas loin et allait intervenir rapidement. C’était l’officier Jon Smith en l’occurrence. Son acte de bravoure a d’ailleurs été filmé et la vidéo (ci-dessous) postée sur la page Facebook du département de police de Lewiston.

On y voit donc le policier courir sur la berge enneigée, puis ôter ses gilet et ceinture tactiques, avant d’avancer prudemment sur la glace pour tenter de rejoindre le chien. Il a ainsi pu s’approcher suffisamment pour se mettre à genoux et avoir l’animal à portée de main.

Il l’a ensuite hissé hors de l’eau, puis l’a accompagné jusque sur la rive. Sauvé in extremis de l’hypothermie et de la noyade, le chien a pu retrouver sa famille tout de suite après sa mésaventure.