Avec le début du printemps, découvrez notre sélection des must-have de la saison pour gâter vos boules de poils

A l’approche du printemps, l’hygiène, l’alimentation, l’hydratation, le confort et l’éducation du chien et du chat font partie des aspects auxquels il est important d’accorder une attention accrue. Prendre soin de son animal nécessite d’avoir les bons outils et des produits de qualité.

Le printemps frappe à nos portes et c’est une excellente nouvelle pour les chiens et les chats. Annonciatrice de renouveau, d’agréables promenades et d’étapes importantes comme la mue, la saison constitue le moment idéal pour redoubler de soins et d’attention à l’égard de vos amis à 4 pattes. Pour vous y aider, Hamiform et Anju Beauté vous proposent une sélection d’accessoires et de produits malins et originaux.

Un printemps au poil avec les brosses et peignes Anju Beauté

Le printemps est synonyme de mue pour bon nombre de chiens et de chats. Leur pelage a davantage besoin d’attention et de soins pour le préparer au mieux aux beaux jours. Anju Beauté met 2 nouveautés brossage / toilettage à votre disposition.

La première est la Brosse poils ras, parfaite pour sublimer la robe des chiens et des chats qui ont un poil extrêmement court. Associant fils en cuivre et poils naturels de sanglier, elle favorise la répartition du film gras protecteur sur le pelage et la circulation sanguine, tout en procurant à votre animal un massage efficace.

L’autre nouveauté Anju Beauté est le Peigne pour poils morts. Ce peigne d’épilation vous permettra de retirer un maximum de poils morts en agissant en profondeur. La robe de votre compagnon s’en retrouvera aérée, sublimée et assainie.

Prix : à partir de 12 €.

Confort et retour à la nature avec les nouveaux arbres à chat Hamiform

Avec sa nouvelle gamme d’arbres à chat Azkara, Hamiform propose des structures aussi élégantes et design que confortables.

L’élégance du bois de poirier et le caractère chaleureux de matériaux tels que la jacinthe d’eau et la feuille de bananier font que ces arbres à chat s’intègrent à la perfection aux intérieurs. Ils leur confèrent une atmosphère nature que votre félin sera le premier à apprécier en retrouvant son instinct et en profitant d’un confort optimal.

Prix : à partir de 99 €.

Alimentation et hydratation

Vous avez prévu de vous déplacer avec votre toutou ou minet et voulez vous assurer qu’il s’hydrate convenablement ? La fontaine nomade à détection Hamiform est LA solution.

Son autonomie exceptionnelle de 80 jours permise par sa batterie à lithium rechargeable en USB-C vous facilitera la vie. Tout comme ses 2 modes de distribution :

Capteur de mouvement qui se déclenche au passage de l’animal

Mode séquencé qui est activé pendant 15 secondes toutes les 15 minutes pour un renouvellement de l’eau constant

Prix de vente conseillé : 62,99 €.

Hamiform vous propose également un kit constitué d’un distributeur de repas automatique 3L et d’une fontaine à eau 2L. Idéal pour le quotidien comme pour de courtes absences, cet ensemble garantit une alimentation et une hydratation optimales pour les petits chiens et les chats.

Le distributeur vous permettra de programmer jusqu’à 4 repas par jour et 9 portions par repas. Il est équipé d’un écran LCD tactile, d’un couvercle sécurisé, d’une fonction mémoire et peut fonctionner sur piles ou sur secteurs.

La fontaine à eau vous apportera la garantie de voir votre animal s’hydrater efficacement, notamment grâce à son jet fleur (écoulement de l’eau en plusieurs jets). Elle est entièrement détachable et lavable, tout comme le distributeur de repas.

Prix de vente conseillé : 99 €.

Gourmandise et éducation positive

Qui dit printemps, dit jeux en plein air et autant d’occasions de consolider l’éducation de votre chien. Votre principal atout en la matière, ce sont les friandises. Hamiform lance justement une nouvelle gamme de récompenses savoureuses et enrichies en nutriments spécifiques pour allier apprentissage et plaisir.

Découvrez les friandises Pelage (huile de saumon), Relax (valériane), Souplesse (moules vertes et cartilage) et Energy (ginseng et spiruline).

Prix : à partir de 5,50 €.

Plus d’infos sur hamiform.com et anju-beaute.com.