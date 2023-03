Prête à donner naissance à ses chatons, une chatte errante s'invite chez des inconnus dans l'espoir qu'ils lui tendent la main (vidéo)

Imaginez que vous soyez tranquillement dans votre salon, et qu’un chat surgisse de nulle part ! C’est ce qu’il s’est passé pour une famille du Texas, aux États-Unis. Les habitants d’une maison du sud du pays ont eu l’agréable surprise de rencontrer une chatte à la robe écaille de tortue qui s’apprêtait à mettre bas. Cette scène s’est déroulée il y a un mois environ, rapporte Love Meow.

« La chatte s’était introduite par la chatière de la maison. Ils ont su qu’elle avait besoin de l’aide d’un refuge puisqu’elle était enceinte », se souvient Mary Huckabee, membre du Coastal Bend Cat Rescue. C’est d’ailleurs cette femme qui l’a prise en charge dans sa maison, à Corpus Christi. Ses bienfaiteurs ont décidé de la nommer Karaoke, puisqu’elle était très bavarde et qu’elle émettait de doux gazouillis à longueur de journée.

La féline s’est de suite sentie à l’aise sous ce nouveau toit. Elle était très heureuse de se dire qu’elle allait pouvoir donner naissance à ses bébés en toute sécurité. Ses ronronnements résonnaient aux 4 coins de la maison ! Elle a vécu « dans le luxe » jusqu’à l’arrivée de ses chatons.

Une petite famille qui nage dans le bonheur

3 mâles et 3 femelles en parfaite santé ont pointé le bout de leur truffe quelques jours plus tard : Sweet Caroline, Walking on Sunshine, Mustang Sally, Mickey, Uptown Girl et Hey Jude. « Karaoke est une mère exemplaire. Elle prend soin de ses bébés à merveille », confie Mary.

Lorsqu’elle a fini de s’occuper de ses chatons, Karaoke adore passer du temps avec sa bienfaitrice. « Elle fait beaucoup de câlins, et aime se laisser caresser le ventre et les oreilles. » Cependant, elle n’oublie jamais de veiller sur sa progéniture !

En effet, dès que l’un d’entre eux se met à pleurer, la maman chat se rue à leur chevet. Elle garde toujours un oeil sur ses bébés qui deviennent de plus en plus « joueurs et confiants » au fil des jours. Par ailleurs, leurs différentes personnalités commencent à émerger.

« Sweet Caroline et Uptown Girl sont les plus aventureuses. Hey Jude et Mickey sont drôles et décontractés. Mustang Sally est une boule d’amour qui veut toujours se faire frotter le ventre, tandis que Walking on Sunshine est plutôt un fils à maman », explique Mary.

En attendant l’adoption, toute la petite famille coule des jours heureux auprès de son ange gardien. Karaoke et ses bébés seront tous vaccinés et stérilisés avant de démarrer la prochaine aventure de leur vie.