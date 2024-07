Préserver son intérieur propre malgré les poils d'animaux grâce à l’aspirateur balai

Avoir un ou plusieurs animaux de compagnie apporte énormément de bonheur et de bienfaits. La vie avec un chien ou un chat comporte aussi quelques petits désagréments, comme leurs poils qui peuvent s’insinuer un peu partout, en particulier sur les textiles et les endroits difficiles d’accès. Les retirer et faire en sorte que l’hygiène soit impeccable sur le lieu de vie est important tant pour l’animal lui-même que pour le reste de sa famille. L’aspirateur balai est l’atout numéro un du propriétaire canin ou félin sur ce point. Voyons ses avantages et ses principales caractéristiques.

Pourquoi préférer un aspirateur balai pour ôter les poils d’animaux ?

En fonction de la race et du mode de vie, les chiens et les chats connaissent des périodes de mue plus ou moins fréquentes et intenses. Certains perdent leurs poils 2 fois par an tandis que d’autres le font de manière continue, tout au long de l’année. Dans tous les cas, ces poils peuvent rapidement s’accumuler dans nos intérieurs, d’où la nécessité de disposer du bon outil capable de les nettoyer efficacement.

L’aspirateur balai constitue une excellente solution pour les propriétaires d’animaux de compagnie. Pratiques et peu contraignants, ils sont sans fil et offrent donc davantage de liberté de mouvement.

En outre, on n’a pas besoin de se baisser en utilisant un aspirateur balai, ce qui prévient bien des douleurs au dos, et il évite de voir les poils s’envoler pendant le nettoyage.

Maniable à souhait, l’aspirateur balai permet de nettoyer les poils d’animaux et la poussière rapidement, ce qui constitue un gain de temps considérable. Il est d’autant plus précieux qu’il les retire sur des surfaces difficiles comme les tapis, la moquette, le parquet et les textiles.

Compact et léger, ce type d’aspirateur se transporte et se range très facilement.

Comment choisir son aspirateur balai en tant que propriétaire de chien ou chat ?

En matière d’aspirateurs balais pour animaux de compagnie, l’offre de modèles est de plus en plus vaste et le choix nécessite donc une certaine réflexion. Il implique de connaître les caractéristiques à prendre en compte en priorité, à commencer par la puissance.

La puissance d’aspiration est exprimée en air watt (AW) et correspond au produit du débit et de la dépression d’air. Plus elle est élevée, plus l’appareil est performant.

Par ailleurs, la plupart des modèles sont dépourvus de sac ; en lieu et place, ils disposent d’un réservoir où s’accumulent les poils et la poussière aspirés. La capacité dudit réservoir fait donc aussi partie des critères de choix.

Rappelons aussi que la plupart des chiens et des chats ont peur du bruit que produisent les aspirateurs. Il est donc recommandé de se tourner vers les appareils les plus silencieux pour préserver le confort et le bien-être de nos amis à fourrure. Comment ? En regardant le nombre de décibels (dB) affiché parmi les spécifications de la machine.

Enfin, la variété et la qualité des accessoires fournis avec l’aspirateur balai sont essentielles. Certains modèles sont dotés d’une « brosse animal » qui facilite considérablement le nettoyage des poils. Lingettes microfibres, brosse spéciale textiles, suceur long et brosse meubles font aussi partie des pièces additionnelles susceptibles de simplifier le ménage quand on a des amis félins ou canins à la maison.