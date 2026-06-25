Pouvez-vous donner des épluchures de pomme de terre à votre chien ?

Vous venez d’éplucher des pommes de terre et êtes tenté de les donner à votre chien ? Attention, elles sont toxiques pour le meilleur ami de l’Homme ! Découvrez pourquoi votre fidèle compagnon à 4 pattes doit s’en méfier.

La pomme de terre appartient à la famille des Solanacées, comme la tomate ou l’aubergine. Lorsqu’elle est crue, ou encore qu’elle présente des parties vertes et germées, elle contient une substance naturelle appelée solanine.

Cette molécule agit comme un mécanisme de défense, mais elle s’avère dangereuse pour les chiens. Les concentrations les plus élevées se trouvent généralement dans la peau, les germes et les zones verdies du tubercule, raison pour laquelle les épluchures représentent un risque particulier.

En cas d’ingestion, la solanine peut provoquer des troubles digestifs comme des vomissements, des diarrhées ou des douleurs abdominales. À des doses plus importantes, elle peut également affecter le système nerveux de l’animal et entraîner une faiblesse musculaire, une désorientation, des tremblements, voire des convulsions.

Les petites races canines sont particulièrement vulnérables, mais aucun animal n’est totalement à l’abri. Si votre compagnon a consommé une quantité importante de pommes de terre crues ou d’épluchures, nous vous invitons à contacter immédiatement votre vétérinaire.

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Pouvez-vous donner des pommes de terre cuites à votre chien ?

La cuisson modifie considérablement la situation. Lorsqu’elle est correctement cuite, la pomme de terre perd une grande partie de sa teneur en solanine et devient généralement sans danger pour les chiens.

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Vous pouvez donc en proposer de manière occasionnelle, à condition de respecter quelques règles simples. La pomme de terre doit être bien cuite, sans peau verte, sans germe et servie nature. Les préparations riches en matières grasses, en sel ou en épices sont à éviter. Les frites, les chips ou les pommes de terre sautées ne conviennent pas à l’alimentation canine.

Même cuite, la pomme de terre doit rester un aliment occasionnel. Elle ne remplace pas une nourriture équilibrée et formulée pour répondre aux besoins nutritionnels du chien.

Dans tous les cas, veuillez fournir une alimentation équilibrée et adaptée aux besoins nutritionnels de votre fidèle compagnon (taille, âge, niveau d’activité physique, état de santé, sensibilités…). Pour ce faire, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.

Pouvez-vous donner de la patate douce à votre chien ?

La patate douce peut fait partie de l'alimentation de votre chien, à condition d'être bien préparée. Il est préférable de la servir cuite, à la vapeur ou à l'eau, sans sel, beurre, épices ni autres assaisonnements. La cuisson améliore sa digestibilité et facilite l'assimilation de ses nutriments, notamment ses fibres, ses vitamines A et C ainsi que son potassium.

Par contre, la patate douce crue est déconseillée. Plus difficile à digérer, elle peut provoquer des troubles digestifs (ballonnements, vomissements, diarrhées...), surtout chez les toutous sensibles.

Comme pour tout nouvel aliment, il est recommandé de l'introduire progressivement dans la gamelle de votre fidèle compagnon et en petites quantités. Elle aussi, la patate douce ne doit rester qu'un complément occasionnel à une alimentation équilibrée et non remplacer une nourriture complète adaptée aux besoins nutritionnels de Médor.