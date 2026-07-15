Pourquoi votre chien renifle-t-il avec insistance les oreilles de ses congénères ?

Lors d'une promenade, certains chiens vont droit vers les oreilles de leurs congénères. Connaissez-vous la raison de ce comportement ? En reniflant cette zone, les toutous recueillent de précieuses informations sur les animaux qu'ils rencontrent. On vous en dit plus dans cet article…

Le chien découvre le monde principalement avec son odorat. Son museau, bien plus performant que le nez d’un humain, lui permet de percevoir une multitude de molécules invisibles pour nous. Chaque rencontre entre toutous permet donc d’échanger des myriades d'informations.

Si l'arrière-train est souvent la première zone inspectée, les oreilles attirent elles aussi beaucoup l'attention de nos compagnons à 4 pattes. Et pour cause ! Elles abritent des glandes cérumineuses qui produisent le cérumen, une substance qui protège le conduit auditif et a une odeur propre à chaque individu.

En reniflant les oreilles d'un congénère, votre chien accède à une sorte de carte d'identité chimique. L'odeur varie selon plusieurs facteurs, comme l'âge, l'alimentation, le mode de vie ou encore l'état de santé. En quelques secondes, il peut recueillir de nombreuses informations utiles avant d'engager ou non une interaction.

Un moyen d'évaluer l'état de santé d'un congénère

Les odeurs présentes dans les oreilles renseignent également sur la condition physique de l'autre chien. Certaines modifications du cérumen peuvent être liées à une infection, à la présence de parasites ou à un déséquilibre de la flore auriculaire.

Sans poser un diagnostic, votre petit compagnon est capable de détecter ces changements grâce à son odorat très développé. Il peut alors adapter son comportement, en restant prudent ou, au contraire, en se montrant plus à l'aise si les signaux perçus lui paraissent familiers.

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Un comportement naturel, qu'il ne faut pas interrompre

Lorsqu'ils se rencontrent dans de bonnes conditions, les chiens suivent souvent un rituel bien établi. Ils se reniflent à différents endroits du corps, notamment le museau, les flancs, l'arrière-train et parfois les oreilles. Cette étape leur permet de faire connaissance et de déterminer les intentions de chacun.

À moins que l'un des toutous ne montre des signes d'inconfort ou de tension, il est préférable de laisser ce comportement se dérouler naturellement. Interrompre systématiquement ces échanges peut compliquer la communication entre les canidés et créer de la frustration.

Mais si un chien renifle les oreilles de tous ses congénères avec une insistance inhabituelle, ou s'il s'intéresse de façon excessive à ses propres oreilles, une consultation vétérinaire peut être utile. Une affection auriculaire ou un trouble du comportement peuvent parfois expliquer ce changement d'attitude.