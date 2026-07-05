Pourquoi les chiens possèdent-ils une troisième paupière ?

L’avez-vous remarqué ? Votre fidèle compagnon à 4 pattes possède une troisième paupière, appelée « membrane nictitante ». Elle intervient de manière discrète à chaque clignement pour nettoyer, hydrater et protéger ses jolies prunelles. Si elle devient soudainement visible ou change d’aspect, elle peut aussi révéler un problème de santé qui impose une consultation chez le vétérinaire. Voici ce que vous devez savoir sur cette petite particularité du meilleur de l’Homme…

En plus des paupières supérieure et inférieure, votre chien possède une troisième paupière située dans le coin interne de l'œil près du museau. Normalement, cette fine membrane est cachée et ne se voit que très peu chez un animal en bonne santé.

Elle glisse rapidement sur la surface de l'œil lorsque cela est nécessaire, puis reprend sa place. Contrairement aux 2 autres paupières, son mouvement est essentiellement passif et dépend de la position du globe oculaire.

Cette particularité n'est pas propre aux toutous. De nombreux animaux, comme le chat, les oiseaux ou encore les reptiles, possèdent également une membrane nictitante. Chez l'être humain, il n'en subsiste qu'un petit vestige situé dans le coin interne de l'œil.

À quoi sert-elle ?

La membrane nictitante joue plusieurs rôles indispensables pour préserver la santé des yeux de Médor. Sa première mission est de protéger la cornée. En effet, elle agit comme un écran face aux poussières, aux petits débris ou aux végétaux susceptibles de blesser l'œil, notamment lors des promenades dans les hautes herbes ou les sous-bois.

Elle participe aussi au nettoyage de la surface oculaire. En se déplaçant, elle aide à éliminer les impuretés et répartit uniformément le film lacrymal.

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De plus, cette troisième paupière contribue à la production des larmes. Une glande située à sa base fabrique une part importante du film lacrymal, indispensable pour maintenir l'œil humide, nourrir la cornée et limiter le risque d'infections ou d'irritations.

Enfin, elle constitue une barrière supplémentaire contre certains agents extérieurs, tout en favorisant la cicatrisation lorsque l'œil est légèrement blessé.

Quand consulter votre vétérinaire ?

Il est normal d'apercevoir brièvement la membrane nictitante lorsque votre fidèle compagnon dort, se réveille ou est très fatigué. En revanche, si elle reste visible alors qu’il est éveillé, une consultation est vivement recommandée.

Une troisième paupière constamment apparente peut être le signe d'une irritation, d'une douleur oculaire, d'une déshydratation ou d'une affection plus générale. Une rougeur, un gonflement, un écoulement ou un clignement excessif doivent également vous alerter.

L'un des problèmes les plus connus est le prolapsus de la glande de la troisième paupière. Cette glande sort de sa position normale et forme une masse rouge dans le coin de l'œil. Certaines races, comme le Bulldog Anglais, le Cocker ou le Beagle, y sont davantage prédisposées.

Si vous remarquez un changement d’aspect de la membrane nictitante de votre partenaire canine, évitez l’automédication. Seul un examen vétérinaire permet d’identifier rapidement la cause et de mettre en place le traitement le plus adapté pour préserver le confort de votre chien.