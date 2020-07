Pour survivre, ce chien se nourrit d'aluminium et de pierre, une famille lui offre l'amour !

© Cheryl Sgroi

De chienne squelettique qui vivait seule dans les bois à la vie qu’elle mène aujourd’hui auprès de sa nouvelle famille, le chemin parcouru par Molly est incroyable.

En janvier 2018, une chienne Goldendoodle (croisée Golden Retriever et Caniche) appelée Molly avait été découverte dans un triste état, alors qu’elle tentait de survivre seule dans la forêt. En plus d’être extrêmement maigre, elle avait le poil très sale et emmêlé.

Susan Nocito, qui a été sa maman d’accueil par la suite, raconte à The Dodo que Molly était « littéralement squelettique » et « tellement faible ». La chienne a d’abord été prise en charge par la Humane Society du comté de Wilson, en Caroline du Nord, qui l’a emmenée chez le vétérinaire. Celui-ci a fait de tristes découvertes dans son estomac : « des pierres, des glands, de la feuille d’aluminium et de vieux restes de poulet » que la faim l’avait poussée à avaler. « C’est un miracle qu’elle n’ait pas eu besoin d’être opérée », ajoute Susan Nocito.

Par la suite, Molly a été toilettée. On lui a ainsi retiré près de 3 kg de poils souillés. Après cela, elle pesait 11 kg, soit la moitié du poids qu’elle devait avoir. Lorsqu’elle a repris quelques forces, elle a été transportée par avion jusqu’au New Jersey grâce à l’organisation Flying Fur Animal Rescue. Là, elle a été accueillie par l’équipe de la Burlington County Animal Alliance, qui l’a ensuite confiée à Susan Nocito.

Celle-ci l’a aidée à vaincre sa timidité et à reprendre confiance en elle. 3 semaines plus tard, Molly était prête à être proposée à l’adoption. C’est finalement Cheryl Sgroi et sa famille, comprenant 3 enfants et 2 autres chiens, qui l’ont adoptée.

Depuis, la chienne mène une vie heureuse et paisible. Elle est en parfaite santé et pleine d’énergie.

