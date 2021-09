Pour sauver la vie d'un chien attaqué par des guêpes, des vétérinaires retirent 10 dards et soignent son choc anaphylactique

Lors d'un tel accident, l'organisme conseille aux possesseurs d'animaux de rester calme et d'appliquer de la glace sur la zone touchée afin d'apaiser la piqûre. De multiples piqûres peuvent être mortelles et certains chiens y sont allergiques . Dans la bouche, elles peuvent engendrer un gonflement susceptible de bloquer les voies respiratoires . Il est recommandé de contacter immédiatement un vétérinaire.

Ce n'est pas la première fois que Woopets relaie ce type d'information. En août, une femelle Labrador de 7 mois originaire de Durham (Royaume-Uni) a avalé accidentellement une guêpe dans son jardin. Piquée à plusieurs reprises, elle a souffert d'un choc anaphylactique à l'instar de Baxter. Après une série de traitements chez le vétérinaire, le canidé à la robe chocolat a pu rentrer chez lui, sain et sauf.

Les praticiens ont été salués comme des héros par cette dernière et la communauté, qui n'ont pas cessé de les tarir d'éloges. « Ce sont de véritables légendes », a confié une riveraine à Daily Record .

Une équipe de vétérinaires s'est immédiatement occupée de Baxter. Les professionnels de santé ont soigné 10 piqûres sur le chien, ainsi que sa réaction anaphylactique. Si sa vie ne tenait qu'à un fil après l'attaque, Baxter s'est désormais rétabli, pour le plus grand soulagement de sa famille.

Ce guet-apens a mis la vie du quadrupède en danger : il s'est effondré à la suite d'un choc anaphylactique, une réaction allergique grave et violente entraînant des conséquences sévères, voire même la mort. Son maître, très inquiet, s'est précipité avec le blessé à l'Abbey Veterinary Group de Greenock.