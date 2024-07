Pour rendre hommage à cet ancien chien militaire condamné par la maladie, son maître le désigne comme témoin à son mariage (vidéo)

Rex en a vécu des aventures avec son père ! Pendant plus de 8 ans, ce Berger Allemand dévoué l’a notamment accompagné lors de ses déploiements militaires à l’étranger. Aujourd’hui à la retraite, le toutou pensait pouvoir profiter d’une vie plus paisible. Malheureusement, Rex a reçu récemment un diagnostic de cancer en phase terminale. Pour rendre hommage à son fidèle compagnon, son maître a eu une idée touchante : le désigner comme son témoin de mariage.

La vie de nos animaux n'est jamais aussi longue que nous le souhaiterions… Le maître de Rex ne dirait pas le contraire. Son brave Berger Allemand a malheureusement reçu un terrible diagnostic dernièrement : un cancer en phase terminale qui ne lui offre plus que 6 mois à vivre. Pour rendre hommage à son toutou bien-aimé, l’homme a décidé de lui confier une mission spéciale : être son témoin de mariage. À cette occasion, une émouvante vidéo partagée sur TikTok et reprise par Parade Pets a retracé en images la belle amitié du duo.

Une honorable carrière dans l’armée

Rex et de son père se sont connus dans l’armée des États-Unis en 2015. Pendant 8 ans et demi, le chien a servi aux côtés de son maître et l’a suivi dans tous ses déploiements. Comme ses collègues chiens militaires, Rex était entraîné à presque tout : pistage, détection d'explosifs, patrouille, recherche et sauvetage, attaque. Sa mission principale était bien sûr d’assurer la sécurité de son maître.

À la retraite depuis l’année dernière, le toutou n’aura pas eu beaucoup le temps d'en profiter. On a en effet diagnostiqué un cancer à Rex et on lui a seulement donné 6 mois à vivre…

Une dernière mission

Aujourd’hui âgé de 14 ans, le fidèle toutou a reçu une dernière mission à accomplir pour son maître : être le plus mignon de ses témoins de mariage. Une tâche accomplie avec brio ! Dans la vidéo, on voit que Rex avait d'ailleurs sorti son plus beau smoking pour participer au mariage de ses parents.

Pour rendre hommage au lien incroyable entre ce chien spécial et son père, le thème du mariage tournait autour du toutou : son empreinte de patte sur les invitations, son eau de Cologne et même des baskets arborant son visage !

Entre les photos et les danses joyeuses, Rex et son papa étaient plus soudés que jamais lors de cette belle journée. « Tout comme ces 9 dernières années, Rex était aux côtés de son père lors de notre grand jour », peut-on lire dans la vidéo. « Nous t'aimons, mon doux garçon. » Aucun doute que Rex aura toujours une place à part dans le cœur de ses maîtres…