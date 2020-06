Pour offrir à leurs chiens Golden Retrievers un divertissement de choix, ce refuge crée le jeu idéal !

Un refuge au Brésil a la particularité d’organiser des piscines parties pour les Golden Retriever, pour le seul bonheur des bêtes.

Les Golden Retriever sont une des races de chiens qui adorent l’eau. Pour les pensionnnaires d’un refuge au Brésil, une piscine party a été spécialement organisée en leur honneur, avec une piscine aménagée pour eux, comme le rapporte Animal Channel.

Il s’agit du Golden Retriever Friend Forever Kennel, où des dizaines de chiens Golden Retriever sont traités comme des rois. Les chiens de cette race étaient spécifiquement élevés pour sauter dans l’eau pour rapporter les proies à leurs maîtres pendant la chasse, ils sont donc naturellement férus des baignades et des piscines.

La chaleur et l’été arrivant, il a donc été décidé de faire plaisir à ces boules de poil tout en prenant en considération le fait qu’ils aient quelques difficultés avec les piscines ordinaires. En effet, les chiens ont souvent du mal à sortir de la piscine sans passer par les escaliers. Le Golden Retriever Friend Forever Kennel a donc fait construire une piscine qui n’est pas trop profonde, avec une pente sur tout un côté qui leur permet de monter et de descendre autant qu’ils veulent.

Cette petite fête spéciale s’est déroulée dans les règles de l’art. Il y avait du soleil et de l'eau, bien évidemment, mais aussi de la musique et un invité qui s’est joint aux baigneurs. Un photographe s’est également chargé d’immortaliser cette après-midi particulière et de partager les photos sur le compte Instagram du refuge.

A lire aussi : "Pour fêter le championnat, ce joueur de football américain a décidé de payer les frais d’adoption de chiens dans un refuge de sa ville"