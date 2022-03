Pour faire plaisir à son chien qui adore observer le monde, cette famille construit une clôture avec une fenêtre

© Alex Mcleish

Harry est aux anges depuis qu’il dispose d’une ouverture dans la clôture lui permettant de s’adonner à son activité favorite : observer les passants. Le voir ainsi heureux donne le sourire à toute la famille.

Harry est un adorable petit chien dont la passion consiste à observer le monde depuis le jardin de ses maîtres, quand il en a la possibilité.



Alex Mcleish

Auparavant, il ne pouvait pas le faire à sa guise ; l’ancienne clôture de la maison de sa famille l’empêchait de voir à travers. Puis une tempête s’est abattue sur la région et a fait tomber ladite clôture.

Le père d’Alex Mcleish, la propriétaire d’Harry, a dû en faire installer une autre, pour le plus grand bonheur du canidé. La nouvelle séparation est, en effet, formée de lames plus espaces, lui permettant de voir plus facilement ce qui se passe à l’extérieur. Elle lui a, en quelque sorte, offert de nouvelles perspectives.



Alex Mcleish

« C'est alors que j'ai surpris Harry en train de regarder par les trous », raconte Alex Mcleish à The Dodo. Elle dit avoir ensuite suggéré à son papa, en plaisantant, d’installer une « fenêtre » dans la clôture. Ce dernier a pris son idée très au sérieux. « Je me suis réveillée un dimanche matin et mon père la lui préparait ! », se souvient-elle.

« Il reste assis là pendant des heures »

L’homme a découpé une large ouverture pour que le chien puisse avoir tout le loisir d’observer les passants. Harry n’en croyait pas ses yeux. Il « savait que c’était pour lui, assure Alex Mcleish. Il regardait mon père quand il créait la fenêtre, comme s’il attendait qu’il ait fini ».





Alex Mcleish

Depuis, Harry ne s’en passe plus. « Il reste assis là pendant des heures et ne rentre que lorsque nous l’appelons, dit sa maîtresse. Cela nous fait définitivement sourire de le voir regarder le monde passer ».

Alex Mcleish