Pour combattre la pandémie du Covid, l'état chilien décide d'éduquer à son tour des chiens renifleurs

Photo d'illustration

Au Chili, des chiens sont actuellement entraînés à détecter le coronavirus, ou plus exactement les changements métaboliques qu’il occasionne chez les personnes infectées. La police espère commencer à les déployer dès le mois prochain.

Si le coronavirus responsable de la Covid-19 n’a pas d’odeur, la maladie donne lieu à « des changements dans le métabolisme » qui modifient à leur tour la transpiration. C’est là que des traces olfactives bien particulières peuvent être détectées par un chien spécifiquement formé.

Ces explications sont livrées par Fernando Mardones, professeur d’épidémiologie vétérinaire, à l’AFP. Elles interviennent dans le cadre d’un programme mené conjointement par la police chilienne et l’Université catholique du Chili pour entraîner des chiens à repérer les personnes porteuses du virus via des échantillons de sueur, rapporte Ouest France.

Les canidés en question sont 3 Golden Retrievers et un Labrador-Retriever. Âgés de 4 à 5 ans, ils officiaient déjà dans les forces de sécurité en tant que chiens renifleurs d’explosifs, de stupéfiants ou de personnes disparues. Leur entraînement à la détection de la Covid-19 a commencé en juin dernier et les policiers prévoient de les employer dès le mois d’août dans les aéroports et les gares notamment.

Une initiative analogue existe au Royaume-Uni (par l’association Medical Detection Dogs, la London School of Hygiene and Tropical Medicine et l'université de Durham), mais aussi en France. En avril dernier, nous vous parlions, en effet, des essais réalisés entre l’école vétérinaire d’Alfort et l’hôpital Bégin à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne.

Au Chili, plus de 319 000 cas d’infection et 11 000 décès ont été enregistrés depuis début mars à cause de la pandémie de coronavirus.