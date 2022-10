Plus de 300 chiens sauvés lors du démantèlement d'un vaste réseau de combats canins

Le dimanche 25 septembre, la Humane Society of the United States a accueilli dans son refuge 70 chiens qui venaient d’être sauvés d’un vaste réseau d’organisation de combats canins. Ils font partie des 305 quadrupèdes secourus lors d’un grand coup de filet réalisé par les autorités en Caroline du Sud, rapportait WCCB Charlotte.

Beaucoup parmi ces chiens étaient attachées par de lourdes chaînes et portaient des traces évidentes d’affrontements, d’après la publication Facebook de l’association de protection animale. Post par le biais duquel elle a, par ailleurs, lancé un appel aux dons.

Plus de 60 entités fédérales et de l’Etat, entre unités de police et services judiciaires, sont intervenues sur 6 comtés, ceux de Richland, York, Orangeburg, Clarendon, Lee et Sumter en l’occurrence. Elles y ont exécuté 23 mandats de perquisition et procédé à l’arrestation d’une vingtaine de suspects, qui seront poursuivis pour cruauté animale. Ils encourent jusqu’à 5 ans de prison dans un centre pénitencier fédéral.

Le plus important réseau de combats de chiens jamais découvert en Caroline du Sud

D’après le procureur de district de Caroline du Nord, le réseau ainsi démantelé était le plus grand dans l’histoire de l’Etat.

Les forces de l’ordre ont également découvert et saisi 40 armes à feu, 40 000 dollars (un peu plus de 42 000 euros) en liquide, ainsi que des preuves d’organisation de combats de chiens.

Les canidés, des Pitbulls pour la plupart, auront besoin de temps, de soins et d’attention pour se remettre de leurs traumatismes, mais ils sont désormais entre de bonnes mains.

The Humane Society of the United States