Un conducteur de train aperçoit un chien coincé sur la voie ferrée et intervient à temps pour le sauver

Ignacio Barillas conduit des trains pour l’entreprise de transport Keolis depuis 5 ans. Le 18 juillet 2024, il est devenu un héros pour la communauté locale et surtout la famille d’un chien dont il a sauvé la vie.

Cet après-midi-là, il prenait la direction de Lowell, ville située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Boston dans le Massachusetts (Etats-Unis), quand il a vu l’animal en question pris au piège sur la voie ferrée opposée.

« Je savais que ce n'était pas bon, et je savais aussi qu'il y avait un train en partance vers Lowell que je croisais tous les jours », raconte-t-il à Boston.com. L’homme a aussitôt arrêté son train et a informé ses collègues de la situation. Ces derniers ont rapidement sécurisé la zone, puis Ignacio Barillas et son assistant sont descendus afin de porter secours au quadrupède en détresse.

Ils ont libéré le chien, puis l’ont fait monter à bord du train. Ce dernier a repris son parcours jusqu’à la station North Billerica, où un agent du service local de contrôle des animaux (Billerica & Tewksbury Animal Control) attendait de le prendre en charge.



Personnel Keolis

D’après ledit service, le chien s’était échappé de la maison de ses maîtres, située près des rails. Il s’était ensuite aventuré sur ces derniers, où il s’était ainsi retrouvé coincé.

« Je le referais 100 fois »

Le Billerica & Tewksbury Animal Control précise également que le propriétaire du toutou est venu le récupérer au refuge.

« J'avais juste le sentiment que nous faisions ce qui était juste et je le referais 100 fois », a déclaré Ignacio Barillas dans la foulée de ce sauvetage. Amoureux des chiens et lui-même propriétaire de 2 d’entre eux, il ne pouvait pas rester les bras croisés face au danger que courait le rescapé.

« Le simple fait de savoir que nous avons sauvé ce chien d'un accident de train était tout ce qui m'importait », a-t-il conclu.