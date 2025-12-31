Piégée par une fausse caresse, cette chienne est volée sous les yeux de ses maîtres en pleine fête foraine

Quand une chienne disparaît mystérieusement lors d’une sortie familiale à la fête foraine, c’est toute la communauté locale qui se mobilise pour la retrouver. Heureusement, après 3 jours d’angoisse, l’heureuse nouvelle a fini par tomber.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Nicolas avait amené sa famille dans les Alpes-Maritimes depuis les Landes pour rendre visite à son père. Leur chienne Uki, Berger Australien de 3 ans, était aussi du voyage. Comment en aurait-il pu être autrement, cette dernière étant un membre très aimé de la maisonnée depuis son adoption plus d’un an plus tôt. Victime d’abandon par le passé, elle suit ses humains partout. Ils la laissaient d’ailleurs souvent évoluer sans laisse pour cette raison. Une habitude dont ils devront désormais se défaire après la mésaventure qui leur est arrivée récemment et que rapportait Nice-Matin le mardi 30 décembre. Fort heureusement, elle a connu un heureux dénouement.



Cris Zefunky / Facebook

Un bref moment d’inattention, et tout a basculé

Le samedi 27 décembre, peu après 19h, Uki accompagnait sa famille, dont les filles de ses maîtres - Bianca 12 ans et Anika 10 ans - à la fête foraine de Cannes.

Très amicale, la chienne a été approchée par une femme qui souhaitait la caresser. L’une des filles l’a brièvement lâchée à ce moment-là. Dès que l’enfant a eu le dos tourné, la personne est repartie avec l’animal.

Affolés, Nicolas et les siens l’ont cherchée partout, en vain. Ils ont toutefois pu se procurer une vidéo enregistrée par la caméra de surveillance d’un forain. Des images partagées sur les réseaux sociaux et montrant clairement la suspecte alors qu’elle cherchait la chienne et la poursuivait avant de s’emparer d’elle.

Les Landais ont tout de suite reçu le soutien de nombreux internautes, mais aussi de Nathalie Loïko, fondatrice de l'association brestoise WAF. Elle l’avait créée après le vol de son chiot, un Berger Américain Miniature appelé Sunny.

Mobilisation, plainte et retrouvailles

WAF a non seulement lancé un appel à témoin sur ses comptes de réseaux sociaux, mais elle a, en plus, accompagné la famille dans sa plainte en mobilisant son “avocate en droit animalier, Estelle Derrien, [qui] a saisi ce mardi le procureur de Grasse”. Nathalie Loïko a d’ailleurs tenu à remercier ce dernier pour sa réactivité.

Outre la tristesse, les filles de Nicolas ressentaient de la culpabilité. “On n’aurait jamais dû lâcher Uki, mais bon, ça arrive de faire des erreurs, confie ainsi le père à Nice-Matin. Cette chienne est très sociable et fait confiance à tout le monde”.

La délivrance est arrivée mardi soir, 3 jours après la disparition d’Uka. La chienne a été retrouvée saine et sauve chez ses ravisseurs, une dizaine de kilomètres plus loin dans la commune de Mouans-Sartoux. Ceux-ci ont affirmé qu’ils la croyaient perdue…

C’est grâce aux images de vidéosurveillance que les policiers du commissariat de Cannes ont pu identifier et suivre le véhicule à bord duquel la suspecte et les gens qui l’accompagnaient avaient quitté la fête foraine.