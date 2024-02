Avec Pets Genius, testez gratuitement des produits pour votre animal de compagnie et donnez votre avis en toute transparence

Vous souhaitez recevoir gratuitement des produits pour votre boule de poils, de plumes ou d'écailles et les tester ? Rendez-vous sur Pets Genius ! Cette plateforme communautaire, qui organise régulièrement des campagnes de test avec des marques du secteur animalier, vous permet de partager votre expérience et d’exprimer vos avis en toute transparence.

Mis en ligne en avril 2023 par 2 experts du secteur animalier, Woopets et l’agence YLG, Pets Genius offre la possibilité aux maîtres de tester des produits gratuits pour leurs petits compagnons. À l’issue du test, ils attribuent une note et donnent un avis sincère sur l’article reçu.

Depuis son lancement, la plateforme – qui recense plus de 4 000 candidatures et près de 5 000 animaux inscrits – a déjà proposé une dizaine de campagnes de test. Chats, chiens, chevaux, oiseaux, reptiles, rongeurs… La moindre boule de poils, de plumes ou d’écailles peut y trouver son compte !

© the.cookie.family_ / Instagram

Mais concrètement, comment participer en tant que propriétaire, vous demandez-vous certainement ? Le processus est très simple ; il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

S’inscrire en quelques clics sur le site web petsgenius.com.

Candidater aux campagnes de test qui vous intéressent.

Recevoir gratuitement les produits à votre domicile et les tester avec votre fidèle compagnon.

Répondre à un questionnaire rapide et précis afin d’exprimer votre avis au sein de la communauté.

Noter l’article testé et partager votre expérience sur les réseaux sociaux.

Les avis consommateurs, un atout majeur dans l’acte d’achat

Le saviez-vous ? Une étude IFOP/Guest Suite datant de septembre 2023 révèle que « 92 % des Français consultent systématiquement les avis clients avant d’effectuer un achat ». Véritables boussoles, les avis guident les consommateurs en quête d’informations fiables.

En effet, ils fournissent « un retour d’expérience authentique sur la qualité, l’efficacité, et la satisfaction globale liée à un produit ou service », explique Pets Genius dans un communiqué. À ce titre, ils peuvent rassurer les potentiels acheteurs.

Grâce aux campagnes de test, la plateforme communautaire entre marques et possesseurs d’animaux met à disposition des internautes des pages de notes et d’avis entièrement dédiées à chaque article passé au crible par les testeurs. Aliments, produits de soin, accessoires pour la vie quotidienne… Il y en a pour tous les goûts et les besoins !

Parmi les premières marques apparaissant dans la rubrique « Avis » de Pets Genius, on découvre ThunderShirt qui a fait tester 42 gilets relaxants et qui a reçu la note de 4,1/5. Le shampooing universel Anju Beauté a été noté 4,80/5, et la lotion nettoyante 4,73 (20 produits testés). Quant aux bois de cerf vendus par Zolux, ils ont hérité d’un beau 4,4/5 (72 avis).

Pour rejoindre la communauté des testeurs Pets Genius, cliquez ici.