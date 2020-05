Pétition SPA : pour que les animaux ne soient pas les victimes collatérales du Covid-19

La SPA a lancé un appel à la responsabilité, à la solidarité et à l’esprit citoyen du public vis-à-vis des animaux de compagnie dans cette période de pandémie de Covid-19. A travers une pétition, l’association mène la lutte contre les fausses rumeurs et les comportements irresponsables liés à la crise sanitaire, et dont chiens et chats subissent les conséquences.

« Pour que les animaux ne soient pas les victimes collatérales du Covid-19 ». C’est l’intitulé de l’appel lancé par la Société Protectrice des Animaux, accompagné d’une pétition en ligne à signer.

La SPA dresse, en effet, un constat inquiétant dans ce contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Les fausses rumeurs concernant la prétendue responsabilité des chiens et chats dans la propagation du virus, ainsi que les pratiques dangereuses (animaux « nettoyés » à la Javel ou traités au gel hydroalcoolique…) font des victimes parmi nos animaux de compagnie.

Des cas de maltraitance et d’abandons sont signalés et d’autres sont à craindre lors de l’après-confinement. L’irresponsabilité de certains maîtres est pointée du doigt par la SPA, qui vous invite donc à signer sa pétition pour contribuer à lutter contre ces actes.

Il s’agit d’un appel à la responsabilité, visant à faire en sorte que la notion de solidarité face à la crise sanitaire s’étende aux animaux, et que chacun fasse preuve d’un esprit citoyen pour protéger ces derniers. L’objectif, pour la SPA, est qu’un maximum de personnes prennent part à un éveil des consciences pour mettre fin à la négligence et à l’ignorance dont les chiens, chats et autres compagnons risquent de souffrir.

« Avec le déconfinement nous craignons une nouvelle vague d’abandons dans nos refuges? » déplore la Société Protectrice des Animaux.



Rendez-vous ici pour faire entendre votre appel à la responsabilité auprès de la SPA.

A lire aussi : "Comment faire garder ses animaux par un pet-sitter ?"