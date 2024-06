La cinquième édition de la Pet Revolution, congrès international consacré aux animaux, se déroulera les 5 octobre, 7 et 8 décembre 2024

Cette année, la Pet Revolution repointe le bout de sa truffe. Le congrès se divise en 2 temps forts : le 5 octobre 2024 à l’Université Paris Nanterre ; les 7 et 8 décembre en ligne. Organisé tous les 2 ans, ce séminaire international est dédié aux animaux de compagnie. Il réunit des experts et des acteurs du secteur animalier venus de tous horizons.

Passionnés du monde animal, ouvrez vos agendas ! La Pet Revolution aura lieu en présentiel le samedi 5 octobre à l’Université Paris Nanterre (92) ; puis en ligne les 7 et 8 décembre. Seul congrès en France consacré aux animaux de compagnie, il rassemble des chercheurs, des cliniciens et des experts qui partagent leurs connaissances en toute simplicité.

Ce rendez-vous scientifique, original et unique, vous invite à explorer l’univers de nos petits compagnons et à mieux les comprendre. C’est une belle occasion « de revisiter nos représentations de leurs besoins et de leur bien-être, d’enrichir notre expérience » !

Fruit de l'association d'Animal University et de l'Université Paris Nanterre, la Pet Revolution permet aux professionnels ainsi qu’aux particuliers de s’informer et d’échanger sur la santé, les besoins, l’éducation, ainsi que le bien-être de nos amis les animaux. C’est aussi une porte d’entrée vers la réflexion concernant « la meilleure façon de leur accorder toute leur place dans nos sociétés ». En outre, l’objectif de ce séminaire est d’interroger notre rapport au vivant pour contribuer à l’évolution de la cause animale.

Un moment d’échange et de partage autour d’une passion commune : les animaux

Pour cette 5e édition, chiens, chats et chevaux seront à l’honneur. Des conférences sur la biodiversité sont également prévues.

Sélection, éducation et comportement animal ; bien-être animal au quotidien et dans les soins ; bien-être de l’humain et médiation animale ; éthique et protection animale… Riche et varié, le programme de la Pet Revolution 2024 offre l’occasion d’actualiser vos connaissances auprès d’experts de renommée internationale.

Comme en 2022, le congrès se déroulera sous 2 formats :

En présentiel, dans l’amphithéâtre B2 du bâtiment Grappin de l’Université Paris Nanterre, le samedi 5 octobre 2024 de 13h à 18h45. Cet après-midi de conférences et de partages représente une opportunité de se retrouver dans un cadre chaleureux.

À distance, les 7 et 8 décembre 2024. Vous pouvez suivre les conférences 100 % digitales, poser vos questions aux intervenants et discuter avec les autres inscrits via le chat de la plateforme. Le tout depuis chez vous ! Un replay sera disponible pendant 6 mois pour les inscrits.

Quid de la billetterie ? Vous avez la possibilité de vous inscrire à l’un des événements (210 € le week-end en distanciel ; 100 € le séminaire en présentiel), soit aux 2 en choisissant le pack « Les 2 temps forts » (270 €).

Des conférenciers au poil

Des invités de marque, comme la primatologue britannique Jane Goodall et l’éthologue néerlandais Frans de Waal, ont honoré de leur présence la 4e édition de la Pet Revolution.

Cette année, le séminaire accueillera de nouveau des personnalités et des spécialistes connus du secteur animalier ; tels que le docteur en médecine vétérinaire et président d’Animal University Thierry Bedossa, ou encore Hélène Gateau, vétérinaire, journaliste et auteure du livre à succès Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) qui aborde la notion de pet-parentalité.

Retrouvez toutes les informations sur pet-revolution.com.