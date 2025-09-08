La Pet Revolution, le congrès interdisciplinaire consacré au bien-être des animaux de compagnie, revient les 4 octobre, 6 et 7 décembre 2025 pour sa 6e édition

L’automne approche à grands pas et le retour de la Pet Revolution aussi ! La 6e édition du congrès international dédié au bien-être animal et à notre rapport au vivant se déroulera le 4 octobre 2025 à l’Université Paris Nanterre et les 6 et 7 décembre en ligne (replay inclus). Un événement soutenu par Woopets, partenaire officiel, qui proposera cette année une réflexion sur les défis actuels du monde animalier.

En 2025, la Pet Revolution revient pour sa 6e édition avec 2 rendez-vous incontournables autour du bien-être des animaux : une journée en présentiel le 4 octobre 2025 à l’Université Paris Nanterre et un congrès en ligne dédié aux chiens et chats les 6 et 7 décembre 2025 (avec un replay inclus).

Organisé par l'Animal University et l’Université Paris Nanterre, en partenariat avec Woopets, ce congrès international réunit chaque année des spécialistes de tous horizons (chercheurs en éthologie, vétérinaires, éducateurs, cliniciens, médiateurs…) pour partager leurs connaissances sur les grands enjeux actuels liés aux animaux de compagnie. Son objectif : rendre les avancées scientifiques, éthiques et pratiques compréhensibles et utiles à tous.

@ La Pet Revolution / Facebook

Ouvert à tous, cet événement unique s’adresse aussi bien aux professionnels du secteur animalier (vétérinaires, éducateurs, chercheurs...) qu'aux particuliers engagés en faveur du bien-être animal. L’occasion idéale de repenser tous ensemble notre relation avec le vivant !

Une édition centrée sur les grandes questions actuelles

La 6e édition de la Pet Revolution mettra l’accent sur des thématiques au cœur des enjeux d’aujourd’hui. Le congrès abordera ainsi des sujets importants pour mieux comprendre et protéger les animaux dans nos sociétés actuelles : comment améliorer leur bien-être et éviter la maltraitance, comprendre leur comportement et leur éducation, utiliser les nouvelles technologies pour les aider, et aussi réfléchir à leur place dans la société, aux lois qui les protègent et à leur rôle auprès de nous.

Cette année encore, la Pet Revolution donnera la parole à des experts passionnés, issus de différents domaines liés au bien-être animal. Parmi eux, le vétérinaire Thierry Bedossa, l’éducatrice canine Éléonore Buffet, le vétérinaire Norin Chai, ou encore la psychologue et éthologue Sarah Jeannin partageront leurs savoirs et leurs expériences.

2 temps forts à ne pas manquer

Pour favoriser les échanges entre les disciplines, cette édition a misé sur la diversité des formats : conférences, duos d’experts, tables rondes, études de cas. Comme l’année précédente, elle s’articulera autour de 2 temps forts :

A lire aussi : Une petite chienne sourde et presque aveugle, retrouvée abandonnée dans un parc, espère trouver une famille aimante pour le dernier chapitre de sa vie (vidéo)

Le samedi 4 octobre 2025 , en présentiel, à l’Université Paris Nanterre, lors d’une journée rythmée par des conférences, des ateliers et des échanges avec des experts du monde animal. Un moment convivial pour apprendre, partager et enrichir ses connaissances tout en développant son réseau.

, en présentiel, à l’Université Paris Nanterre, lors d’une journée rythmée par des conférences, des ateliers et des échanges avec des experts du monde animal. Un moment convivial pour apprendre, partager et enrichir ses connaissances tout en développant son réseau. Les 6 et 7 décembre 2025, en ligne, avec une journée dédiée aux chats le samedi et une autre aux chiens le dimanche. Vous pourrez choisir de suivre une seule journée ou les 2, avec un accès aux replays pendant 6 mois pour profiter pleinement des conférences à votre rythme.

Prêts à rejoindre l’aventure ? La billetterie ouvre ses portes le 7 septembre 2025 ! Côté tarifs, comptez 100 € pour la journée en présentiel, 120 € pour une journée en ligne ou 210 € pour le week-end complet. Les étudiants ne sont pas oubliés : une réduction de 50 % est prévue sur simple envoi d’un justificatif à [email protected].

Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de l’événement : www.pet-revolution.com.