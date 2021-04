Perdu, un Basenji retrouve enfin son propriétaire après 5 années d'errance

Cela faisait 5 ans que la famille de Bay était à la recherche de cette femelle Basenji, disparue alors qu’elle se trouvait chez le pet-sitter. Bénévoles et service de contrôle animalier ont joint leurs efforts pour la retrouver.

Après des années d’errance et une vaine tentative de capture l’an dernier, la chienne d’une famille du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis) a été retrouvée et ramenée chez elle cette semaine, comme le rapportait le New York Post ce jeudi 8 avril.

Bay, une croisée Basenji s’était échappée en juin 2016 de la maison de son pet-sitter à Framingham, à une quinzaine de kilomètres du domicile de ses maîtres, situé à Needham.

Malgré leurs incessantes recherches, les propriétaires de Bay n’avaient plus eu de nouvelles de la chienne pendant 4 ans. L’année dernière, en effet, une femme l’avait repérée alors qu’elle faisait ses besoins devant chez elle.

L’habitante en avait informé David Parsons, officier du service de contrôle des animaux de Needham, qui s’était aussitôt rendu sur place et posé une cage-piège. Bay n’avait toutefois pas pu être récupérée.

Prise dans un piège destiné à un autre chien perdu

La situation restait inchangée jusqu’au début de ce mois d’avril. Après un signalement, les bénévoles de l’association Missing Dogs Massachussetts pensaient avoir retrouvé la trace de Cannoli, un chien disparu en 2018 à Stoughton, et ont installé un modèle de piège différent. David Parsons a d’ailleurs participé à sa mise en place.

Ce mardi matin (6 avril), l’équipe de Missing Dogs Massachussetts a découvert qu’un chien était pris dans la cage, mais il ne s’agissait pas de Cannoli ; c’était Bay.

Elle a aussitôt été emmenée à la clinique vétérinaire Highland Animal Hospital de Needham où elle a reçu des soins, avant d’être restituée à son propriétaire. Ce dernier n’en revenait pas. L’officier David Parsons non plus, qui s’est demandé comment la chienne avait survécu à 5 rudes hivers et trouvé de quoi se nourrir.