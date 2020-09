Perdu depuis 3 mois par ses propriétaires, un chien voit 2 surfeurs faire face aux vents violents pour tenter de le sauver d'une grotte !

En portant secours à une chienne qu’ils avaient découverte au hasard de leurs virées en bateau, les 2 jeunes hommes étaient loin de se douter qu’elle avait une famille et que celle-ci la cherchait depuis des mois.

Le 1er août dernier, Zach Regan et Matty Johnson se sont rendus sur l’Île de Vancouver, au Canada, pour s’y adonner à leur passion qu’est le surf. Ils ont progressé sur l'eau le long du site de Juan de Fuca, où ils pouvaient admirer de nombreuses grottes. Dans l’une d’elles, ils ont remarqué un animal, rapporte Animal Channel. Il s’agissait d’un chien, ou plutôt d’une chienne.

Cette dernière semblait affamée et mal en point. Elle grelottait. Ce qu’ils ignoraient alors, c’était qu’elle se trouvait là depuis 3 mois. Un vent violent s’est levé, Zach Regan et Matty Johnson ont alors décidé qu’il fallait faire quelque chose pour la chienne. Malgré le danger et leur manque d’équipement, ils ont bravé les puissants courants et ont réussi à la faire monter à bord de leur embarcation.

Ils l’ont ensuite enveloppée dans un sac pour la réchauffer, puis l’ont ramenée sur la terre ferme. Le sauvetage a fait l’objet d’un reportage sur la chaîne canadienne CTV. Par chance, il a été vu par un ami des propriétaires de la chienne, qui l’a reconnue. Il les a appelés pour leur annoncer la nouvelle.

La chienne s’appelle, en effet, Stella. Ses maîtres étaient venus faire de la randonnée à Juan de Fuca en mai dernier pour fêter leur lune de miel. Stella les accompagnait. Malheureusement, ils l’avaient perdue et, malgré leurs recherches, ils n’avaient jamais pu la retrouver.

Tout cela fait néanmoins partie du passé désormais. Grâce à Zach Regan et Matty Johnson, la famille a été réunie.