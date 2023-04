Un Labrador suit et protège un enfant de 4 ans qui avait fugué et s’était perdu dans la forêt (vidéo)

C’est une histoire incroyable qui s’est déroulée dans le New Jersey, aux États-Unis, et qui montre à quel point les chiens sont fidèles et dévoués. Un enfant de 4 ans s’est éloigné de sa maison et a disparu dans la forêt, mais lorsqu’il a été retrouvé, son Labrador était resté avec lui tout le long pour assurer sa sécurité. Un récit relaté par PetHelpful.

Le garçon a été retrouvé en pleurs, son chien à côté de lui

Un petit garçon de 4 ans a échappé à la surveillance de ses parents, et en a profité pour s’éloigner de sa maison. Il s’est rapidement retrouvé dans une forêt, et s’y est perdu. Lorsque les parents ont constaté la disparition, ils ont tout de suite contacté la police, et ont commencé à rechercher l’enfant.

© abcnews / TikTok

Lorsque la police a finalement réussi à le localiser, il était en pleurs, et son chien était collé à lui. Une femme a pris le garçonnet dans ses bras, mais le Labrador était si protecteur qu’il a sauté sur la policière, pour l’empêcher de faire du mal à l’enfant. Toutefois, il n’était pas agressif et a rapidement compris que ces personnes étaient bienveillantes.

Le chien a préféré rester auprès de l’enfant, plutôt que de rejoindre sa propriétaire

Durant les recherches, la maman du garçon ne cessait de les appeler. On peut aisément imaginer que le Labrador a entendu ces appels. Mais plutôt que de la rejoindre, il a préféré rester fidèle à l’enfant, et ne pas le quitter une seule seconde, de peur qu’il lui arrive quelque chose.

@abcnews Body-cam footage from New Jersey State Police captured the moment troopers find a missing four-year-old boy and his black Labrador in the woods of Buena Vista Township. The boy is safe and in good health, officials say. #news #newjersey #wnt #davidmuir ? original sound - ABC News

Les parents du garçon peuvent être fiers de leur chien, et rassurés quant à l’avenir. Ils savent qu’ils peuvent compter sur le Labrador, et qu’il sera un allié et un protecteur hors pair. Si l’enfant avait eu froid, son chien l’aurait probablement réchauffé et maintenu au chaud en attendant l’arrivée des secours.

Les internautes ont félicité cet acte héroïque. Quelqu’un a par exemple écrit « Les chiens sont des anges. Il a définitivement gardé ce garçon en sécurité et au chaud ». Une autre personne a ajouté « Les chiens sont les meilleurs anges du monde. Il l'a sauvé et ne partirait pas ».