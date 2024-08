Perdu à cause d'un orage, un Border Collie retrouve sa famille après avoir parcouru 33 kilomètres

Nombreux sont les chiens, et plus généralement les animaux, terrifiés quand l’orage gronde. Le Border Collie d’une famille a pris peur en entendant le tonnerre et s’est mis à courir le plus loin possible. Il a été repéré à plusieurs dizaines de kilomètres de sa maison.

Une famille de Boyle, dans le comté de Roscommon (Irlande), a perdu la trace de son Border Collie après qu’un orage ait éclaté. Apeuré par le bruit, l’animal s’est enfui à vive allure sans laisser de traces. Ses propriétaires l’ont cherché sans relâche, jusqu’à ce qu’un refuge animal d’une ville voisine les contacte.

Pour les chiens, le tonnerre peut être véritablement angoissant. Ce bruit sourd, dont ils ne connaissent pas la provenance, les rend vulnérables et réveille leur peur. Certains se mettront alors à hurler quand d’autres deviendront incontrôlables à cause du stress.

Une longue route

Au début du mois d’août, les habitants de Boyle se sont mis à l’abri quand l’orage s’est mis à gronder. Mais un Border Collie terrorisé est parvenu à s’échapper de chez lui pour entamer une longue cavale. Il s’est mis à courir loin de ses maîtres, lesquels ne sont pas parvenus à le rattraper. Les minutes sont passées, puis les heures, et le quadrupède ne rentrait toujours pas à la maison.

Ses humains ont alors accentué leurs recherches, comme le précisait l’Irish Independent, mais leur détermination n’a pas permis de le retrouver. En réalité, l’animal était déjà bien loin. À cause de la panique, il avait parcouru des kilomètres et des kilomètres avant de se faire stopper par un bon Samaritain.

Les retrouvailles inespérées

Celui-ci a contacté un refuge local, le Leitrim Animal Welfare, pour obtenir de l’aide et les sauveteurs ont pris le relais. Selon la procédure, ils ont vérifié s’il disposait d’une puce électronique et par chance, c’était le cas : « Nous avons reçu un appel concernant un colley errant de Tarmon qui portait un collier. Nous espérions qu'il était peut-être pucé et, à notre grand soulagement, il l'était [...] ».

En contactant ses propriétaires, ils ont découvert que le canidé avait parcouru 33 kilomètres depuis sa disparition et avait atterri dans la ville de Leitrim. Grâce à sa puce électronique, il a pu rejoindre sa famille et oublier cet épisode éprouvant. De quoi rappeler l’importance de ce dispositif, qui permet de réunir des foyers, et ce, même après des années.

Leitrim Animal Welfare Centre / Facebook